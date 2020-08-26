طقس اليوم.. مائل للحرارة رطب على القاهرة والوجه البحرى والعظمى بالعاصمة 35 درجة

كتب ـ إبراهيم سعيد

استعرض برنامج صباح الخير يا مصر، الذي تقدمه الإعلامية هدير أبو زيد، عبر القناة الأولى، والفضائية المصرية، وon e، حالة الطقس اليوم الأربعاء.

وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية، انخفاضًا طفيفًا في درجات الحرارة، وأن يسود طقس مائل للحرارة ورطب على القاهرة والوجه البحري ورياحًا معتدلة مع تكون شبورة مائية صباحا، وأن يكون الطقس معتدلا على السواحل الشمالية، وحار على جنوب سيناء.

ومن المتوقع أن تصل معدلات الرطوبة بالقاهرة والوجه البحري إلى 80%، وأن يشهد شمال الصعيد وجنوب سيناء طقسا شديد الحرارة ورياحًا معتدلة، مع توقعات بنشاط الرياح على مناطق من جنوب سيناء، ما قد يؤدي إلى اضطراب في الملاحة البحرية على خليج السويس.

ويتوقع خبراء الأرصاد، أن يسود طقس لطيف ليلًا على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، وطقس معتدل على جنوب الصعيد.

وهذا بيان بدرجات الحرارة في بعض محافظات الجمهورية:

القاهرة العظمى 35 والصغرى 24

الإسكندرية العظمى 31 والصغرى 23

مرسى مطروح العظمى 30 والصغرى 22

بورسعيد العظمى 31 والصغرى 25

دمياط العظمى 31 والصغرى 25

الإسماعيلية العظمى 35 والصغرى 22

السويس العظمى 36 والصغرى 24

العريش العظمى 32 والصغرى 23

طابا العظمى 35 والصغرى 25

سانت كاترين العظمى 33 والصغرى 19

شرم الشيخ العظمى 38 والصغرى 28

الغردقة العظمى 38 والصغرى 29

الفيوم العظمى 37 والصغرى 24

بني سويف العظمى 38 والصغرى 24

المنيا العظمى 38 والصغرى 23

أسيوط العظمى 39 والصغرى 24