ضبط 4 مصانع بدون ترخيص والتحفظ على 3 أطنان دقيق مدعم مهرب بالبحيرة

البحيرة - فريق المحافظات

أكد كمال راشد وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية أنه تم تنفيذ حملات تموينية مكبرة بمراكز إيتاى البارود وشبراخيت وإدكو، بالتعاون والتنسيق مع مباحث التموين، أسفرت عن ضبط أحد مصانع المذيبات والتنر بدون ترخيص وبدون فواتير بمركز ومدينة إيتاى البارود، وتم التحفظ على كمية قدرها 520 عبوة (جركن) معدة للبيع، و750 كيلو مستلزمات تنر، و2000 عبوة بلاستيك وكرتونه فارغة.

وضبط مصنعى مستحضرات تجميل بدون ترخيص وفواتير، حيث تم ضبط كمية قدرها 2880 قطعة أدوات تجميل و500 كيلو سكر سائب و500 عبوة فارغة .

وضبط أحد محلات بيع مستلزمات الكهرباء لعرضه سلع مجهولة المصدر بدون مستندات وتم التحفظ على 60 مفتاحا كهربائيا، وضبط 3 محلات لا تقوم بالإعلان عن الأسعار، وتم تحرير المحاضر اللازمة وعرضها على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

كما تم ضبط مصنع لعمل بويات لماركات وعلامات تجارية مشهورة باستخدم خامات أولية مجهولة المصدر وبدون علامات تجاريه بمركز ومدينة شبراخيت، وتم تحرير 12 محضرا وضبط تم التحفظ على 50 شيكاره وزن 12 كيلو منتج نهائى جرانيت حوائط مقلد فى شكائر لمنتج عالى الجوده وكذا 55 شيكاره وزن 40 ك بدون علامات لمسحوق ناعم خام وكذا 50 كجم الوان وصبغات تستخدم لعمل الجرانيت

وتحرير عدد 5 محاضر لمحلات تجارية لعدم الإعلان عن الأسعار والبيع بأزيد من السعر المحدد،وبالمرور على المخابز تم تحرير 6 محاضر (2 محضر توقف بدون إذن و4 محاضر استيلاء على كميات خبز بالصرف الوهمى بالكارت الذهبى) .

وتم ضبط 64 شيكارة دقيق بلدى مهربة بإجمالى كمية 3200 طن دقيق مدعم بإدكو، حيث تم ضبط سيارة ربع نقل وعليها كمية من شكائر الدقيق البلدى المدعم الخاص بالمخابز البلدية وعددهم 64 شيكارة زنة 50 كيلو للواحدة بإجمالى كمية 3 أطنان و200 كيلو دقيق ، و تم التحفظ على السيارة ومالكها وكمية الدقيق المضبوطة

وذلك فى إطار توجيهات اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، بتكثيف الحملات التموينية لمراقبة ومتابعة الأسواق والمخابز والرقابة المشددة على المصانع الغير مرخصة ، للتأكد من الالتزام بالاشتراطات التموينية والصحية الخاصة بالسلع والمعروضات ومطابقاتها للمواصفات ومكافحة كافة صور الغش التجارى والتدليس وردع المخالفين والحفاظ على صحة المواطنين .

حملة التموين بالبحيرة على المخابز

المضبوطات

المضبوطات