ضبط 3312 عبوة مواد غذائية منتهية الصلاحية قبل طرحها بأسواق الأقصر (صور)

الأقصر – أحمد مرعى

شن رجال الرقابة التموينية بالديوان العام لمديرية التموين والتجارة الداخلية، حملة تموينية بناءاً على تعليمات الدكتور تامر صلاح مختار وكيل أول وزارة التموين بالأقصر، وذلك بشأن تشديد الرقابة على الأسواق وضبط جرائم الغش التجاري والسلع المنتهية الصلاحية وضبطها، وتوجيهات الدكتور على مصيلحى وزير التموين والمستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر مواصلة الحملات اليومية على المخالفين.

وأسفرت مجهودات تلك الحملة عن ضبط إجمالى عدد 3312 عبوة مواد غذائية عبارة عن مشروب شيكولاتة وملح طعام وخمائر منتهية الصلاحية، وذلك قبل طرحها بالأسواق بأحد المحلات بناحية بندر الأقصر.

كما تم التحفظ على المضبوطات وجارى العرض على النيابة العامة ضد "س.خ.ج"، وبالعرض على النيابة العامة للإذن بإعدام ماتم ضبطه، حيث قال الدكتور تامر صلاح وكيل تموين الأقصر، أن صحة المواطنين مسؤولية رجال التموين، حيث أنه كلف المهندس عبدالرازق الصافي مدير الرقابة التموينية، وبرفقته محمد عبد الرحيم ورومانى إبراهيم المفتشان بالرقابة لتنفيذ تلك التوجيهات، ومواصلة الحملات يومياً لمكافحة المخالفات.

وفى نفس السياق أعلن الدكتور تامر صلاح مختار ، وكيل أول وزارة التموين بالأقصر، أنه تم حتى الآن صرف سلع تموينية بمبلغ 37.9 مليون جنيه بنسبة 80.1 % من إجمالى الدعم المقرر لمواطنى المحافظة المستفيدين من مظلة الدعم، مضيفاً أنه تم صرف سلع حرة من المنافذ التموينية بالمحافظة بمبلغ 1.53 مليون جنيه فارق نقاط الخبز عن شهر يوليو لعدد 74077 بطاقة تموينية قام أصحابها بتوفير جزء من حصة الخبز المقررة لهم، وصرف 52.3 مليون رغيف بلدى مدعم بالبطاقات التموينية للمستفيدين بمعدل صرف يومى قدره 2.61 مليون رغيف / يوم.

وتم صرف كمية قدرها 2816.270 طن دقيق بلدى مدعم بالبطاقات التموينية من مستودعات الدقيق بموجب البطاقات التموينية للمستفيدين بالمحافظة، ويأتى ذلك تنفيذا لتعليمات معالى الدكتور على المصيلحى وزير التموين وتوجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر بمتابعة الأنشطة التموينية بمحافظة الأقصر.



تموين الأقصر تضبط 3312 عبوة مواد غذائية منتهية الصلاحية (1)



تموين الأقصر تضبط 3312 عبوة مواد غذائية منتهية الصلاحية (2)