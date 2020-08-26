صور.. تسليم 30 شهادة محو أمية بمركز كوم أمبو محافظة أسوان

أسوان - صلاح المسن

نظم فرع الهيئة العامة لتعليم الكبار بمحافظة أسوان، حفل تكريم بتسليم شهادات للمتحررات والمتحررين من الأمية بمركز كوم أمبو بمحافظة أسوان .

أقيمت الاحتفالية التى نظمها فرع الهيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار بالمحافظة، بمصنع السكر للصناعات التكاملية المصرية بكوم أمبو، بحضورعدد من القيادات التنفيذية والشعبية، والقائمين على العمل، والمشاركين فى منظومة محافظة أسوان لمحو الأمية، وتم تسليم 30 شهادة محو آمية .

يأتى ذلك فى إطار خطة محافظة أسوان للقضاء على الأمية، فى سبيل تحقيق التنمية الشاملة بنطاق المحافظة للقضاء على ظاهرة محو الأمية، ولوضع الحل الجزرى لمشكلة الأمية ، حيث تعد الأمية خطراً يهدد مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، ولتحقيق المستهدف من خطة المحافظة للقضاء على الأمية تماما وإلى أن يتم الإعلان عن خلو محافظة أسوان بالكامل من الأمية.

من ناحية أخرى، كانت الهيئة العامة لتعليم الكبار ومحو الأمية عقدت بالتعاون مع الوحدة المحلية لمركز ومدينة كوم أمبو، اختبارات الدارسين بفصول محو الأمية بمدينة وقرى كوم أمبو مع أخذ الاحتياطات الاحترازية والوقائية لمجابهة فيروس كورونا.

وقد أدى الاختبارات 177 متعلما من خلال 14 لجنة امتحان، ويبلغ إجمالى فصول محو الأمية 34 فصلا، وقد تمت الاختبارات بقرى ومدينة كوم امبو، شملت 15 متعلما بقرى مجلس مدينة كوم امبو و20 متعلما بقرية المنشية و53 متعلما بقرية السلسلة و27 متعلما بقرية البصالى و 34 متعلما بقرية الرغامة البلد و9 متعلمين بقرية الرغامة شرق و 10 متعلمين بقرية فطيرة و9 متعلمين بقرية اقليت.



تسليم شهادة محو أمية



جانب من تسليم شهادات محو الأمية



تسليم 30 شهادة محو أمية



أحد الناجحين يتسلم شهادة محو الأمية



حفل تسليم شهادات محو الأمية



تسليم شهادات محو الأمية بكوم أمبو



جانب من الحفل