صور.. العالم هذا الصباح.. احتجاجات غاضبة عقب إطلاق الشرطة الأمريكية النار على رجل أسود.. الاحتلال الإسرائيلى يقصف مواقع لحزب الله فى لبنان.. عجوز فيتنامى يرفض قص شعره منذ 70 عاما وطوله بلغ 5 مترا

كتب وكالات

شهد العالم هذا الصباح العديد من الأحداث المهمة، والتقطت عدسات الكاميرات، ما تعجز الكلمات عن وصفه، ويقدم "اليوم السابع"، تقريرا مصورا بأهم لقطات وصور العالم خلال هذا الصباح، منها احتجاجات غاضبة عقب إطلاق الشرطة الأمريكية النار على رجل أسود، والاحتلال الإسرائيلى يقصف مواقع لحزب الله فى لبنان.

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احتجاجات غاضبة عقب إطلاق الشرطة الأمريكية النار على رجل أسود

اندلعت أعمال عنف واشتباكات عنيفة عقب أن اطلقت الشرطة الامريكية النار على رجل أسود، وأكدت قناة إى بى سى الأميركية إصابة المواطن الأميركى من أصل أفريقى جاكوب بليْك بالشلل النصفي، جراء تعرضه لإطلاق نار من قبل عناصر من الشرطة وحصد مقطع الفيديو على حوالى 9.5 مليون مشاهدة من حساب كرامب عبر "تويتر" وحده، وتسبب فى إشعال حالة غضب فى مدينة كينوشا، التى يقطنها 100 ألف نسمة.

وقال وايت لشبكة "سى إن إن": "من المؤلم حقًا أن أنظر من النافذة - حيث أعيش - لأشاهد الشرطة تطلق الرصاص 7 مرات على هذا الرجل. إنه لأمر مخيف جدًا بالنسبة لي، لكننى متأكد أن أطفال جاكوب تعرضوا لصدمة أكبر من أى شخص خلال هذا الموقف".

وأعرب وايت عن أمله فى أن الضباط الذين أطلقوا النار على بليك يتحملون المسؤولية ويعترفون باستخدام القوة المفرطة أو الاعتذار عن إطلاق النار، قائلًا: "آمل حقًا أن يرى الجميع ما يحدث باستمرار حول العالم وفى هذه البلاد. آمل حقًا أن يحققوا العدالة لهذا الرجل".

وجرى استدعاء ضباط كينوشا بشأن حادث محلى حوالى الساعة 5:11 مساء الأحد، بحسب الشرطة، ثم وقع إطلاق النار بشارع سكنى يكتظ بالمباني.

وقال وايت إنه شاهد بليك يخرج من شاحنته ويقترب من ابنه، الذى كان يقف بالحديقة، وأخبره أن يركب الشاحنة، ثم دخل إلى المبنى السكنى خلف سيدة كانت تقف بالخارج، لكن بعد خروجه، قال وايت إن المشهد تغير بشكل جذري، وكانت الشرطة تتصارع مع بليك.

وأضاف وايت، لشبكة "سى إن إن"، أن أحد الضباط لف ذراعه حول رقبته وكان يلكمه فى ضلوعه، ولف آخر ذراعه حول رقبته من الجانب الآخر وكان يسحب ذراعه.

وتابع: "بعدما لكموه فى ضلوعه، أطلقت الشرطية صاعقا كهربائيا عليه، واستند جاكوب نوعًا ما على السيارة وشرعوا فى دفعه باتجاه الجزء الخلفى للسيارة، فذهب للجانب الآخر. وعندما ذهبوا للجانب الآخر، التقطت الكاميرا وبدأت التسجيل".

ومن هذه النقطة يبدأ الفيديو فى تسجيل الأحداث، حيث يظهر المقطع رجلا من أصحاب البشرة السمراء يمر من أمام سيارة رمادية اللون وخلفه ضابطين، يوجه أحدهما سلاحه إلى ظهره، وبينما يدخل الرجل الأسمر السيارة، يشده الضابط الموجود بجواره من طرف قميصه، ويطلق 7 رصاصات عليه.

وأشار وايت إلى أن الضابط الذى أطلق الرصاص جثا على ركبتيه، وكان يحاول مساعدته، ثم جاء الدعم، معربًا عن شعوره بالغضب والصدمة جراء ما سجله، وأنه فقد قدرته على النوم هذه الليلة.

وقال: "تريد الشرطة أن يعلم الجميع أنهم هنا للحماية وأداء الخدمة، لكنكم تمنحونا باستمرار – أصحاب البشرة السمراء تحديدًا – أسبابًا كى لا ندعكم تقومون بالحماية والخدمة. لا نريدكم فى الجوار؛ لأننا نخشى على حياتنا. جئتم من أجل حادث لإنهاء نزاع، ثم أطلقتم الرصاص على هذا الرجل الأسمر".



الشرطة تطلق كميات من الغاز المسيل للدموع



العنف بين المتظاهرين وقوات الامن



المتظاهرين يخربون سيارات الشرطة



جانب من المواجهات



مواجهات عنيفة مع الشرطة

الاحتلال الإسرائيلى يقصف مواقع لحزب الله فى لبنان



قال جيش الاحتلال الإسرائيلي، فى بيان إن طائراته قصفت مواقع لجماعة حزب الله اللبنانية فى وقت مبكر اليوم الأربعاء بزعم إطلاق نار من لبنان صوب قواته.

وأضاف جيش الاحتلال الإسرائيلى، أن قواته لم تتعرض للإصابة خلال الواقعة.



اطلاق قذائف على لبنان



غارات الاحتلال

عجوز فيتنامى يرفض قص شعره منذ 70 عاما وطوله بلغ 5 مترا



رجل عجوز يدعى، نجوين فان شين، يعيش فى مقاطعة تيان جيانج بفيتنام، ويمتلك شعر طويل بلغ طوله 5 أمتر، ولم يحلق شعر رأسه لأكثر من 70 عاما، هذا العجوز الفيتنامي، البالغ من العمر 92 عاما لم يقم بقص شعره منذ 70 عاما فاصبح طوله 5 أمتار.

يقول العجوز الذى يدعى " نجوين فان شين"، أنه لم يكن من هواة تربية الشعر ولكن الموقف الذى حصل معه فى سن صغير جعله لا يقص شعره، وعن هذا الموقف الغريب قال بأن المعلم فى المدرسة ، طلب من قص شعره ففعل ذلك ولكن فى اليوم التالى بدأ يشعر بالام غريبة قاتلة لم يستطع تحملها ولهذا قرر الامتناع عن قص شعره منذ ذلك الوقت، وقرر العجوز الفيتنامى "نجيوين فان تشيان" البالغ من العمر 92 عاماً أن لا يحلق شعر رأسه .



الشعره بلغ طوله 5 أمتر



العجوز الفيتنامى يضع الشعر حول جسده



العجوز يمسك شعره



بطول 5 أمتار



خصل الشعر



رجل يساعده على فرد شعره



عجوز فيتنامى يسير وشعره على رأسه



عجوز لم يقص شعره من 70 عاما