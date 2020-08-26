صور..إقبال كبير على إنتخابات نقابة الأطباء البيطريين بالإسماعيلية وبورسعيد

صبرى غانم - محمد فرج

شهدت لجنة إنتخابات نقابة الأطباء البيطريين بالإسماعيلية إقبال كبير من أعضائها لاختيار النقيب وعضوين تحت السن وعضوين فوق السن وقال المستشار وليد راشد كيلانى رئيس لجنة الإشراف على الإنتخابات بالإسماعيلية. إن عدد من لهم حق التصويت من الأطباء البيطريين 1226 صوتا.

وتجرى انتخابات نقابة الأطباء البيطريين على مستوى النقابة الفرعية و التجديد النصفي للنقابة العامة في 26 لجنة على مستوى الجمهورية التي تجري اليوم الأربعاء من الساعة التاسعة صباحا حتى السادسة مساء بمقر نقابة الأطباء البيطريين بالإسماعيلية .

ويتنافس 11 مرشحا في انتخابات النقابة الفرعية بالإسماعيلية منهم على رئاسة 3 مرشحين على رئاسة مقعد النقابة الفرعيةو هم الدكتور حامد موسى الأقنص النقيب الحالي ووكيل الوزارة مدير المديرية والدكتور زاهر إبراهيم عطية و الدكتورة أمال فتح الله ويتنافس على مقعد فوق السن 4 مرشحين وهم الدكتور عبدالسلام عبدالصبور عبدالعال و الدكتور أحمد البلاسي والدكتور طارق فرنسيس جاد و الدكتور عبدالرحمن احمد عبدالرحمن كما يتنافس على مقعد تحت السن 4 مرشحين هم الدكتور محمد احمد سالم سلطان و الدكتور محمد يوسف محمد والدكتور احمد سمير والدكتورة امل امام .

وتجرى انتخابات النقابة الفرعية لإختيار 5 أعضاء هم نقيب فرعي و2 فوق السن و2 تحت السن اضافة الى انتخاب نقيب عام للأطباء البيطريين و عضو مجلس النقابة على مستوى المنطقة شرق الدلتا و3 من أعضاء مجلس النقابة العامة على مستوى الجمهورية فوق السن 15 سنة و 3 من أعضاء النقابة العامة تحت السن 15 سنة .

وتجرى عملية الانتخاب بتسليم 7 ورقات بألوان مختلفة لكل عضو بالنقابة، هم: "اللون الأحمر لانتخاب نقيب عام الأطباء البيطريين، واللون الأبيض لانتخاب 3 أعضاء مجلس النقابة العامة على مستوى الجمهورية فوق 15 سنة، واللون الأبيض لانتخاب 3 أعضاء مجلس النقابة العامة على مستوى الجمهورية تحت 15 سنة".

كما يت تسليم ورقة باالون الأخضر لانتخاب عضو مجلس النقابة العامة على مستوى المنطقة، واللون الأصفر لانتخاب رئيس النقابة الفرعية للمحافظة ، واللون الأزرق لانتخاب عضوي مجلس النقابة الفرعية فوق 15 سنة، واللون الكريمي لانتخاب عضوي مجلس النقابة الفرعية تحت 15 سنة".

كما يشترط للإدلاء بالصوت الانتخابي وجود بطاقة الرقم القومي، أو جواز سفر، أو كارنية عضوية النقابة، وإيصال سداد اشتراك النقابة العامة عن عام 2019، و يسمح بسداد الاشتراكات المتأخرة بمقر لجنة الانتخابات".

وفى سياق متصل صرح المستشار محمد عبدالحافظ رئيس لجنة الإشراف على إنتخابات الأطباء البيطريين بشمال سيناء أن عدد أصوات الأطباء البيطريين بشمال سيناء 162 صوتا وانتهت الانتخابات بالنسبة لأطباء شمال سيناء بالتزكية بينما يصوت أطباء بيطريين شمال سيناء عل قائمة شرق الدلتا والنقيب العام وعضوية النقابة العامة تحت وفوق السن.

كما توافد الأطباء البيطرين بمحافظة بورسعيد قبل غلق باب التوصيات لإختيار النقيب البيطريين للنقابة الفرعية خلفا للدكتور على أبو عمر

وقال الدكتور عاطف عيسى وكيل وزارة مديرية الطب البيطرى ببورسعيد وأمين لجنة الانتخابات لليوم السابع إن الإنتخابات سوف تجرى لإختيار المرشحين لعضوية النقابة الفرعية ممن مضى على قيدهم اكثر من 15 عاما ،كما سيتم انتخاب المرشحين لعضوية النقابة الفرعية ممن مضى على قيدهم اقل من 15 عاما .

ومن جانبه اكد ان باب التصويت من الساعة العاشرة صباحا و حتى السادسة من مساء اليوم تمهيدا لفرز الأصوات اعلان النتيجة النهائية من خلال اللجنة المشرفة على الإنتخابات .