صور.. إزالة وتنفيذ 10 قرارات لتعديات على أراضى الدولة بمدينة القرنة بالأقصر

الأقصر – أحمد مرعى

أعلن العميد علاء عبد الجابر رئيس مركز ومدينة القرنة غرب محافظة الأقصر، اليوم الأربعاء، أنه تمت مواصلة حملات إزالة ورصد مخالفات التعدى على أراضى الدولة، وإزالتها فى المهد وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، وذلك في إطار توجيهات المستشار مصطفي ألهم محافظ الأقصر.

وأوضح العميد علاء عبد الجابر رئيس مركز ومدينة القرنة، أنه تم إطلاق حملة إزالة اليوم بالمدينة وقريه الغربي قامولا، حيث شارك في الحملة نواب رئيس المدينة والإدارة الهندسية والمتابعة الميدانية ومعدات الحملة الميكانيكية وقوة أمنية من مركز شرطه القرنة، حيث أسفرت الحمله عن تنفيذ 7 قرارات إزالة متنوعة، وكذالك 3 حالات في المهد زراعة بمساحة 5 قيراط.

وفى نفس السياق صرح العميد علاء عبد الجابر رئيس مركز ومدينة القرنة غرب محافظة الأقصر، أنه فى إطار التجهيزات والإستعدادات لعودة حركة السياحة مطلع سبتمبر المقبل، تم إطلاق حملات نظافة وتشجير وتجميل متكاملة بمختلف أنحاء المسارات السياحية والشوارع والميادين الرئيسية بالبر الغربى لخدمة الأفواج السياحية المختلفة، وفي إطار توجيهات المستشار مصطفي ألهم محافظ الأقصر، وخطه المحافظة لرفع كفاءة ومستويات النظافة والإرتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين.

وأضاف رئيس مركز ومدينة القرنة فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن الحملات نجحت على مدار الـ24 ساعة الماضية فى رفع 45 طن مخلفات بالاضافه لأعمال التجميل وتقليم وتهذيب الأشجار علي المسارات السياحية لتحسين وإظهار إضاءة كشافات أعمدة الإنارة، وكذلك رفع كفاءه الحدائق ودهان البلدورات المختلفة المؤدية للمعابد والمقابر الفرعونية بالبر الغربى، وأوضح العميد علاء عبد الجابر، أنه يجرى العمل على قدم وساق فى صيانة الطرق والمسارات السياحية بالبر الغربى، وذلك فى إطار توجيهات المستشار مصطفى ألهم، محافظ الأقصر، بهدف الإرتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين، وتحسين حالة الطرق والمسارات السياحية، حيث أنه جارى العمل فى صيانة ورفع كفاءة طريق وادى الملوك بواسطة الشركة المصرية إحدى شركات وزارة النقل، وذلك بإستخدام أحدث الماكينات والتقنيات الحديثة فى صيانة وإعادة تدوير الأسفلت بأحدث طرق الحقن للطريق الأسفلتى المؤدى للمقابر الأشهر حول مصر.



إزالة وتنفيذ 10 قرارات لتعديات على أراضى الدولة بمدينة القرنة (1)



إزالة وتنفيذ 10 قرارات لتعديات على أراضى الدولة بمدينة القرنة (2)



إزالة وتنفيذ 10 قرارات لتعديات على أراضى الدولة بمدينة القرنة (3)



إزالة وتنفيذ 10 قرارات لتعديات على أراضى الدولة بمدينة القرنة (4)