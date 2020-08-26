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صاحب مخبز حادثة "طفل العجانة" ينفى إخفاءه معلم الجريمة

الأربعاء، 26 أغسطس 2020 11:15 م
صاحب مخبز حادثة "طفل العجانة" ينفى إخفاءه معلم الجريمة طفل العجانة
كتب أيمن رمضان

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نفى سيد عبد الكريم، مالك مخبز أسوان، محاولته إخفاء الجريمة، مشدداً على أنه تعاطف مع الطفل محمد الذى يعانى من شلل كامل فى الأطراف، وتابع: "أنا مكنتش موجود لأنى أنا بدير وردية الصباح وشريكى هو من يدير وردية الليل"، لافتاً إلى أنه فور علمه بالحادثة نقل المجنى عليه إلى المستشفى العام فى أسوان.

وأضاف "عبد الكريم"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "التاسعة"، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، عبر القناة الأولى المصرية، أنه لم يدعِ أن الطفل المجنى عليه مصاب بفيروس كورونا، بل قام بتوفير كل ما يلزم له طبياً ومادياً، وتابع: "أطباء المستشفى العام بأسوان شهود على ذلك".

وأكد "عبد الكريم"، أنه لم يقم بفتح المخبز منذ وقوع الحادثة، ولكنه قام بفتحه من أجل فحصه وإخراج من تلف به، وتابع: "ولكنى لم أفتحه من أجل العمل أو لكى استفز أهالى القرية".

وكان قال والد الطفل محمد مصطفى الشهير بـ"طفل العجانة" إن ابنه يعانى من شلل رباعى وكسور في الفقرة الرابعة والثامنة بالعمود الفقرى، وكسور في لوح الكتف اليمني، بسب بالحادث الذى تعرض له من صاحب المخبز الذى كان يعمل به.

وأضاف والد الطفل في تصريحات خاصة لـ تليفزيون اليوم السابع، إن الأسرة بالكامل تنتظر تحسن حالة الطفل، وتنتظر اتخاذ الخطوات القانونية تجاه مرتكب الواقعة، وتابع والد طفل العجانة في تصريحاته إنه يقدم الشكر لوزيرة الصحة، ولكل من ساعد ابنه على التواجد في المستشفى بالقاهرة، والاهتمام بحالته الصعبة.

 


طفل العجانة

اخبار مصر

اسوان

طفل حادث العجانة

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