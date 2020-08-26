سهم البنك الأهلى المتحد يهبط ببورصة البحرين فى مستهل التعاملات

كتب ـ هانى الحوتى

تراجع المؤشر العام لسوق البحرين المالي، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بنسبة 0.23% خاسراً 3.16 نقطة ليصل إلى مستوى 1370.68 نقطة، وبلغ حجم التداول 1.5 مليون سهم بقيمة 134.1 ألف درهم، وهبط ببورصة البحرين قطاع البنوك التجارية بنسبة انخفاض 11.52% بضغوط هبوط سهم البنك الأهلي المتحد بنسبة 0.68%، ثم قطاع الاستثمار بنسبة انخفاض 0.93% بضغوط هبوط سهم مجموعة جي إف إتش المالية بنسبة 1.2%، فيما ارتفع سهم بنك البحرين والكويت بنسبة 0.21%.

وكانت مجموعة جي إف إتش المالية، قد أعلنت عن بدء إجراءات عملية الاستحواذ الاستراتيجية لزيادة حصتها بواقع 21.8% في شهر يناير لتصل إلى حصة أغلبية بنسبة 50.4% في المصرف العالمي، ويأتي هذا الاستحواذ من خلال عدة صفقات تقدر بـ21.6 مليون دولار أمريكي، كما تمت الموافقة على تحويل الحصص من قبل مساهمين المصرف العالمي في شهر مارس 2020.

جدير بالذكر، أن عملية التأشير بتحويل الأسهم إلى المجموعة ستبدأ بمجرد الانتهاء من التأشير بتغيير رخصة المصرف العالمي إلى شركة استثمارية، لذلك تم الإفصاح عن عملية الاستحواذ بعد الحصول على الموافقة من الجهات المعنية.

كما أعلنت مجموعة جي إف إتش المالية، أن الأحكام الصادرة من غرفة البحرين لتسوية المنازعات هي أحكام نهائية واجبة التنفيذ فوراً، ما لم يصدر قرار من محكمة التمييز بوقف التنفيذ، وكما سبق الإشارة إليه في الإفصاح السابق، فإن المجموعة ستباشر التنفيذ بهذا الحكم فوراً.