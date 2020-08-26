سقوط سائق بحوزته 5 طن دقيق مدعم قبل بيعه بالسوق السوداء

كتب عبد الرحمن سيد

تمكن رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، من القبض على سائق سيارة نقل، وأخر مسئول عن مخبز بحوزتهم 5 طن دقيق قبل بيعهم بالسوق السوداء فى السلام و دار السلام، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

ونجحت حملة تموينية فى ضبط (سائق حال إستقلاله سيارة نقل بدائرة قسم شرطة السلام أول) محمل عليها (4,750 طن دقيق بلدى مدعم مخصص للمخابز البلدية) بقصد تجميعه والتصرف فيه بالبيع بالسوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة.

كما تم ضبط (مسئول عن مخبز سياحى بدائرة قسم شرطة دارالسلام)، لإدارته المخبز بدون ترخيص وقيامه بتجميع كميات كبيرة من الدقيق البلدى المدعم والمنصرف حصصاً للمخابز البلدية المرخصة بقصد التصرف فيها بالبيع بالسوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة، وعثر بداخل المخبز على ( 500 كيلو جرام دقيق بلدى مدعم)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المتهمين.