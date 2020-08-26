نيودلهى (أ ش أ)

أعلن المركز الوطني الهندي للزلازل وقوع زلزال بقوة 4.1 درجة على مقياس ريختر بولاية (غرب البنغال) الواقعة شرق البلاد، وذكرت قناة (إنديا تي في) الهندية اليوم الأربعاء، أنه لم ترد تقارير فورية بشأن وقوع خسائر مادية أو بشرية جراء الزلزال.

يذكر إلى أن هزة أرضية متوسطة بلغت قوتها 5.3 درجات على مقياس ريختر، ضربت مضيق سوندا بإندونيسيا فى الساعة 7.27 صباحاً بالتوقيت المحلى اليوم الأربعاء، وأفادت إدارة الأرصاد الجوية الماليزية في بيان لها اليوم، أن مركز الهزة يقع على بعد 191 كيلومترا جنوب غربي مدينة لامبونج الإندونيسية بعمق 72 كيلومترا، وفقا لوكالة أنباء برناما الماليزية.