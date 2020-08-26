زعيم كوريا الشمالية يدعو لجهود وقائية فى مواجهة كورونا وإعصار

سول (رويترز)

قالت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية، اليوم الأربعاء إن كيم جونج أون زعيم البلاد دعا إلى جهود وقائية فى مواجهة فيروس كورونا المستجد وإعصار.

وعقد اجتماع موسع للمكتب السياسى لحزب العمال وسط جائحة تفرض ضغوطا إضافية على اقتصاد كوريا الشمالية الذى تضرر فى الآونة الأخيرة جراء إغلاق الحدود وأضرار الفيضانات.

وقالت الوكالة فى بيان إن الاجتماع أجرى تقييما "لبعض أوجه القصور فى تطبيق حالة الطوارئ ضد الجائحة لكبح انتشار الفيروس الخبيث".

ولم تسجل كوريا الشمالية أى حالات إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، لكن كيم قال الشهر الماضى إنه "قد يتردد أن الفيروس دخل" البلاد وفرض إغلاقا بعد ورود تقارير عن ظهور أعراض على رجل. ولم تكن نتائج الاختبارات التى أجريت للرجل فى وقت لاحق حاسمة، حسبما أفادت منظمة الصحة العالمية.

وأنهى كيم هذا الشهر إغلاقا استمر ثلاثة أسابيع فى مدينة كايسونج بعد الاشتباه فى حالة إصابة بفيروس كورونا هناك.

وذكرت الوكالة أن الاجتماع بحث إجراءات حالة الطوارئ لمنع الأضرار التى تلحق بالمحاصيل والخسائر البشرية من الإعصار بافى المتوقع أن يضرب البلاد فى غضون أيام. وأثارت الأمطار الغزيرة والفيضانات مخاوف بخصوص إمدادات الغذاء فى الدولة المعزولة.