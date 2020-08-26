اليوم السابع
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روسيا مستعدة للحوار مع الولايات المتحدة حول سوريا.. اعرف التفاصيل

الأربعاء، 26 أغسطس 2020 08:17 م
روسيا مستعدة للحوار مع الولايات المتحدة حول سوريا.. اعرف التفاصيل سوريا -أرشيفية
أ.ش.أ

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قال مبعوث الرئيس الروسي إلى سوريا ألكسندر لافرينتيف، إن بلاده مستعدة للحوار مع الولايات المتحدة حول سوريا، مشيرا في نفس الوقت إلى أن واشنطن تلتزم الحذر حاليا بسبب الانتخابات الرئاسية المزمع عقدها قريبا.

وأضاف لافرينتيف اليوم الأربعاء: "نحن مستعدون للحوار ومناقشة مختلف الموضوعات واتخاذ القرارات والتوافق، ولكن بناء على المعطيات التي لدينا يبدو أن الأميركيين ليسوا مستعدين لذلك".

وأشار إلى أن موسكو ترى أن مشاركة الولايات المتحدة في مناقشات نورسلطان كمراقب مفيدة، إلا أن واشنطن مازالت تقاطع هذه الصيغة.

وتابع :" أعتقد أن هذا قرار خاطئ ، لأنه سيكون من الجيد أن يشاركوا في هذه المسألة".

وأكد لافرنتييف على أنه من غير الممكن الحديث عن وقف لإطلاق النار في سوريا بسبب تصرفات الجماعات الإرهابية.

وقال بهذا الشأن:" لا يمكننا الآن الحديث عن وقف إطلاق النار، واضعين في الاعتبار ضرورة مواصلة مكافحة التنظيمات الإرهابية"، مشيرا إلى استقرارا الوضع في سوريا من حيث الالتزام بوقف إطلاق النار على الرغم من وجود استفزازات


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