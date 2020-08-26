رئيس وزراء بريطانيا يطالب بإجراء تحقيق شفاف في تسمم معارض روسي

كتب محمد شعلان

طالب بوريس جونسون، رئيس الوزراء البريطاني، بضرورة إجراء تحقيق شفاف إزاء التقارير المتعلقة بشأن تسميم المعارض الروسي أليكسي نافالني، بعد أن أعلن مستشفى شاريتيه الذي يخضع فيه المعارض الروسي للعلاج أن نافالني تعرض للتسميم، وغرد جونسون عبر حسابه الرسمي بموقع "تويتر"، قائلا: " تسمم أليكسي نافالني صدمت العالم. المملكة المتحدة تتضامن معه ومع أسرته".



بوريس جونسون على تويتر

وأضاف برويس جونسون، في تعليقه: "نحن بحاجة إلى تحقيق كامل وشفاف في ما حدث. يجب محاسبة الجناة وستنضم المملكة المتحدة إلى الجهود الدولية لضمان تحقيق العدالة".

وكان قد قال المتحدث باسم الكرملين، إن الأطباء الروس لم يعثروا على مواد سامة في جسم الناشط أليكسي نافالني، ووأوضح: لا نعلم ما إذا كان الأطباء الألمان استطاعوا العثور على شيء من هذا القبيل.

وذكر المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، في تصريح صحفي اليوم الأربعاء: "نحن نعلم أن التحليلات العديدة التي أجراها أطباؤنا، للأسف، لم تساعد في إثبات وجود أي مادة، تسببت في دخوله في غيبوبة، ولا نعرف ما إذا كان الأطباء الألمان قد نجحوا في التعرف على هذه المادة حتى الآن".

وأكد بيسكوف، أن روسيا حريصة على معرفة الحقيقة كاملة مع تأكيدها على رفض التصريحات المتسرعة حول هذه القضية قبل التأكد بشكل كامل مما ذكره الأطباء فى ألمانيا، وذلك وفق "روسيا اليوم".

فيما أبدى وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو الثلاثاء، قلق بلاده "العميق" إزاء التقارير بشأن تسميم المعارض الروسي أليكسي نافالني، مؤكدا أنه حال ثبوت صحة تلك التقارير فإن واشنطن "تدعم دعوة الاتحاد الأوروبي لـ(إجراء) تحقيق شامل" في الأمر.

وقال بومبيو إن الولايات المتحدة "تقف على استعداد للمساعدة" في التحقيقات بشأن تسميم المعارض الروسي، مضيفا أن "عائلة نافالني والشعب الروسي يستحقون رؤية تحقيق كامل وشفاف يُجرى وتقديم أولئك المتورطين للمحاسبة"، حسب ما نقلت مجلة /بوليتيكو/ الأمريكية على موقعها الاليكتروني عن بيان صادر اليوم على موقع الخارجية الأمريكية.