وجاءت تصريحات مون بعد أن دخل الأطباء في إضراب على مستوى البلاد في وقت سابق من اليوم لمدة 3 أيام احتجاجا على خطة الحكومة للإصلاح الطبي، في الوقت الذي تكافح فيه البلاد لاحتواء انتشار فيروس كورونا المستجد وسط ارتفاع عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا بصورة حادة مؤخرا.

واتخذت الحكومة الكورية الجنوبية ردود فعل صارمة ضد إضراب الأطباء من خلال إصدار الأمر بعودة الأطباء العاملين في مستشفيات في سول وضواحيها إلى مزاولة العمل.

