رئيس قصور الثقافة الأسبق يؤكد إزالة سينما أسيوط كارثة وهدما لأداة للتنوير والتثقيف

كتب أيمن رمضان

قال سعد عبد الرحمن، رئيس هيئة قصور الثقافة الأسبق، إن سينما "رينسانس"، التى تم هدمها بمحافظة أسيوط، تعد أقدم دار سينما فى صعيد مصر جرى إنشاؤها عام 1908، وتم إعادة بنائها فى عام 1935، وكانت تحمل اسم "سينما أسيوط الشتوى"، مشدداً على أن إزالتها يعد هدما لأداء من أدوات تثقيف وتنوير وتوعية المواطنين على مدى عقود من الزمن.



وأضاف "عبد الرحمن"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "التاسعة"، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، عبر القناة الأولى المصرية، أن هدمها يعد كارثة لأنها من أحد معالم التثقيف والتنوير فى صعيد مصر، مشدداً على أن المحافظين السابقين لم يوافقوا على قرار الهدم وفق طلب الشركة المالكة للسينما، وتابع: "المحافظ الحالى لم يعرف له دور بالمحافظة إلا إصدار قرار بهدم أقدم دار سينما فى الصعيد".



وتابع رئيس هيئة قصور الثقافة الأسبق: "المحافظون السابقون رفضوا أن يعطوا موافقة بالهدم، ولذلك حدث حوار بين المحافظة والشركة أسفر عن إلزام الشركة بشراء عدد 2 ماكينة سينما لقصر الثقافة بالمحافظة، ولكن ممثلى الشركة لم يلتزموا بذلك".