اليوم السابع
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رئيس جهاز الشروق: تنفيذ أكبر حديقة مركزية داخل المدينة بمساحة 45 ألف متر

الأربعاء، 26 أغسطس 2020 12:40 م
رئيس جهاز الشروق: تنفيذ أكبر حديقة مركزية داخل المدينة بمساحة 45 ألف متر المهندس عبد الرؤوف الغيطى
كتب أحمد حسن

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كشف المهندس عبد الرؤوف الغيطى، رئيس جهاز مدينة الشروق، انه تم تنفيذ اكبر حديقة بالمدينة، بمساحة ٤٥ الف متر مربع، تحت مسمي حديقة أهل مصر .
 
وأضاف المهندس عبد الرؤوف الغيطى، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع" أن الحديقة الجديدة عبارة عن متنفس لمشروعات سكن مصر والإسكان الاجتماعي ومشاريع الشباب، وعدد من أحياء المدينة .
 
وأوضح أنه جارى زراعة نحو 350 فدان بالمدينة، ويتم استخدام المياه المعالجة فى رى تلك المسطحات الخضراء، بالإضافة إلى تنفيذ عدد من الحارات المخصصة للدراجات، فضلا عن تنفيذ عدد من محاور الطرق داخل المدينة .
 
كان المهندس عبدالرءوف الغيطي، رئيس جهاز مدينة الشروق، أكد أنه تم شن حملة لإزالة التعديات أسفرت عن استرداد وإخلاء 8 وحدات سكنية متعدى عليها ومملوكة للجهاز بالحي الثاني بالمدينة، وذلك بالتعاون بين الإدارات المختصة بالجهاز وقسم شرطة التعمير بالمدينة.
 
وأوضح المهندس عبدالرءوف الغيطي، أنه تم تنفيذ الحملة بعد رصد حالات تعدٍ على تلك الوحدات، وتمكنت اللجنة المشكلة من تأمين الوحدات من إخلائها واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المعتدين. 
 
ولفت رئيس جهاز الشروق إلى أن مساحات تلك الوحدات تتراوح ما بين (60م و 82م2)، كما تم تكليف اللجنة بالمرور الدوري ومتابعة الوحدات الشاغرة لحين تسليمها للمخصص لهم بغرض عدم التعدي عليها وبهدف الحفاظ على الممتلكات العامة.

وزاره الإسكان

المدن الجديده

مدينه الشروق

استرداد الوحدات

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