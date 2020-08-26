اليوم السابع
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الأربعاء، 26 أغسطس 2020 03:23 م
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رئيس جامعة بنى سويف يناقش تفاصيل إعلان مشروعات شباب الباحثين مع مركز التطوير

الأربعاء، 26 أغسطس 2020 03:03 م
رئيس جامعة بنى سويف يناقش تفاصيل إعلان مشروعات شباب الباحثين مع مركز التطوير الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بنى سويف
بنى سويف - هانى فتحى

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ترأس الدكتور منصور حسن، رئيس جامعة بنى سويف، صباح اليوم، اجتماع مركز تطوير الأداء الجامعي، بحضور الدكتورة فاطمة حسن نائب رئيس الجامعة لقطاع الدراسات العليا، والدكتور بدر نبيه نائب رئيس الجامعة لقطاع خدمة المجتمع، والدكتور أشرف خالد نائب رئيس الجامعة لقطاع التعليم والطلاب، والدكتور أحمد فرغلى مدير المركز، وأعضاء المجلس .

وناقش رئيس الجامعة، خلال الاجتماع، تفاصيل إعلان مشروعات شباب الباحثين بمرحلتها الرابعة، وقبول التقرير النهائى لأحد المشاريع التنافسية بالمرحلة الرابعة والخامسة ، بالإضافة إلى مناقشة التوصيات المقترحة من مكتب التصنيف الدولى للنهوض بتصنيف الجامعة، ومناقشة تغيير اسم المكتب إلى مكتب التصنيف الدولى والتنمية المستدامة، واعتماد تقرير التنمية المستدامة، ورفعه على الموقع الرسمى للجامعة .

جدير بالذكر، أنه ناقش الاجتماع مقترح نشر مخرجات مشاريع الطلاب فى صورة أوراق بحثية بمجلات الجامعة المختلفة بهدف رفع تصنيف الجامعة .

 

 


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