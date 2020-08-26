اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 26 أغسطس 2020 08:34 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

رئيس الجبل الأسود: الانتخابات البرلمانية القادمة حاسمة لتأكيد استقلالية بلادنا

الأربعاء، 26 أغسطس 2020 08:26 م
رئيس الجبل الأسود: الانتخابات البرلمانية القادمة حاسمة لتأكيد استقلالية بلادنا ميلو ديوكانوفيتش
أ.ش.أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قال رئيس دولة الجبل الأسود، ميلو ديوكانوفيتش، إن الانتخابات البرلمانية القادمة ستكون حاسمة بشأن الحفاظ على الاستقلال في وجه محاولات التدخلات الخارجية المتكررة لتنصيب حلفاء معادين للغرب في السلطة.

وأضاف ديوكانوفيتش، حسبما نقلت شبكة "إيه بي سي نيوز" الإخبارية الأمريكية اليوم الأربعاء - أن "حرباً إعلامية وسياسية يتم شنها" ضده وضد حزبه (الحزب الديمقراطي الاشتراكي) قبل انطلاق انتخابات الأحد المقبل.

وأوضح رئيس دولة الجبل الأسود، أن هذه الحرب تهدف إلى وضع بلاده "تحت مظلة بلجراد وموسكو" ومنعها من الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، وذلك حسبما نقل حزبه عنه.

وكان الرئيس الصربي، ألكسندر فوسيتش، قد نفى اتهامات بتدخل بلاده في انتخابات الجبل الأسود.


الجبل الاسود

رئيس الجبل الاسود

برلمان الجبل الاسود

انتخابات الجبل الاسود

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة