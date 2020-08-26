خدمات حكومية تخلصها وأنت فى البيت.. تعرف عليها

كتبت هبة السيد

أعلن الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أنه تم التشغيل التجريبي لمنصة مصر الرقمية خلال الشهر الحالي على مستوى الجمهورية من خلال إتاحة 70 خدمة حكومية تشمل خدمات التموين بالتعاون مع وزارة التموين، وخدمات رخص المركبات والقيادة بالتعاون مع النيابة العامة ووزارة الداخلية، وخدمات التوثيق ورفع الدعاوي القضائية بالتعاون مع وزارة العدل كما سيتم إطلاق باقي الخدمات تباعاً، وينشر "اليوم السابع" قائمة الخدمات الحكومية الرقمية وهي:

أولاً خدمات التموين

1-إصدار بطاقة تموين جديدة.

2-إصدار بدل فاقد لبطاقة تموين.

3-إصدار بدل تالف لبطاقة تموين.

4-تفعيل بطاقة تموين.

5-فصل اجتماعي.

6-ضم أفراد أسرتي.

7-نقل من محافظة إلى أخرى.

ثانياً خدمات التوثيق

8-استعلام عن سريان محرر مُميكن.

9-تحرير توكيل عام قضايا.

10-تحرير توكيل عام رسمي.

11-تحرير توكيل رسمي شامل (بنوك - عام).

12-تحرير توكيل في الأمور الزوجية.

13-تحرير إقرار بالشطب.

14-تحرير إقرار بعدم وجود تعديلات على البيانات المساحية.

15-تحرير إقرار رسمي.

16-تحرير إقرار تصحيح محرر موثق.

17-اكتب محررك.

ثالثاً خدمات مركباتي

18-تَظلُّم على مخالفات رخص مركبات.

19- يُمكنك تقديم تَظلُّم مخالفات مركبة.

20-سداد المخالفات.

21-يُمكنك سداد المخالفات واستخراج شهادة براءة الذمة أو التظلم.

22-‫تجديد ‬رخصة‬ مركبة.

23-يُمكنك تجديد رخصة مركبة.

24-بدل فاقد رخصة مركبة.

25-يُمكنك إصدار بدل فاقد رخصة مركبة.

26-بدل تالف رخصة مركبة.

27-يُمكنك إصدار بدل تالف رخصة مركبة.

28-تحرير توثيق عقد بيع مركبة.

29-يُمكنك إصدار عقد بيع مركبة.

30-تحرير توكيل بيع مركبة.

31-يُمكنك تحرير توكيل مركبة.

32-تحرير توكيل إدارة مركبة.

33-يُمكنك تحرير توكيل إدارة مركبة.

34-استعلام عن مخالفات رخصة مركبة.

35-يُمكنك الاستعلام عن مخالفات رخصة مركبة.

36-التأكد من صحة بيانات مركبة.

37-يُمكنك التأكد من صحة بيانات مركبة بإدارة المرور.

رابعاً: رخصي

38-استعلام عن مخالفات رخص القيادة.

39-يُمكنك الاستعلام عن مخالفات رخص قيادة.

40-تظلُّم على مخالفات رخص القيادة.

41-يُمكنك تقديم تَظلُم مخالفات رخص قيادة.

42-سداد مخالفات رخص القيادة.

43-يُمكنك سداد المخالفات واستخراج شهادة براءة الذمة أو التظلم.

44-إصدار بدل تالف رخصة قيادة.

45-يُمكنك إصدار بدل تالف رخصة قيادة.

46-إصدار بدل فاقد رخصة قيادة.

47-يُمكنك إصدار بدل فاقد رخصة قيادة.

خامساً : المحاكم

48-إقامة دعوى مدنية.

49-تسجيل محامي