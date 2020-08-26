اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 26 أغسطس 2020 11:35 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

حماية المستهلك: إلزام المدارس برد 25% من مصروفات النقل لن يزيد المصروفات

الأربعاء، 26 أغسطس 2020 10:18 ص
حماية المستهلك: إلزام المدارس برد 25% من مصروفات النقل لن يزيد المصروفات الدكتور أحمد سمير فرج القائم بأعمال رئيس جهاز حماية المستهلك
كتب محمد عبد العظيم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قال الدكتور أحمد سمير فرج، القائم بأعمال رئيس جهاز حماية المستهلك إن إلزام الجهات التعليمية المختلفة برد 25% من مصروفات النقل والسيارات للطلاب، يأتى فى إطار دور الجهاز المنوط به حماية حقوق المستهلك سواء فيما يتعلق بالأسعار والخدمات، وبالتالى فإن الطلاب لم يحصلوا على خدمة النقل للمدراس وبالتالى وفق نصوص القانون فإن الخدمة المنقوصة تتم إعادتها أو إعادة سعرها. 

وأضاف خلال مداخلة هاتفية فى برنامج "صباح الخير يا مصر" على القناة الأولى، أن المستهلك يستحق الحصول على مقابل الخدمة فى ظل توقف المدارس والجامعات منذ منتصف مارس الماضى، بسبب الإجراءات المرتبطة بفيروس كورونا المستجد، حيث توقفت الدراسة بشكل كامل، قائلا: "لمراعاة ظروف أصحاب المدارس أيضا.. أكدنا أنه يتم خصمها من أى مستحقات للمدرسة على ولى الأمر خلال العام الدراسى الجديد". 

وشدد القائم بأعمال رئيس جهاز حماية المستهلك على أن الجهاز كان حريصا لمنع زيادة الأسعار حتى تتم مراعاة نسبة الخصم، لافتا إلى أن عددا كبيرا من المدارس أعلنت المصاريف للعام الجديد، وكذلك مصاريف خدمات نقل الطلاب، وهذا الأمر كان فى الاعتبار ونحن نصدر هذا القرار. 

 


حماية المستهلك

جهاز حماية المستهلك

القناة الاولى

صباح الخير يا مصر

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة