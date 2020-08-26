تنفيذ 1901 حكم قضائى وضبط 43 قطعة سلاح و6 فرش حشيش بحملة أمنية فى سوهاج

سوهاج _ محمود مقبول

وجهت مديرية أمن سوهاج حملة مكبرة استهدفت حائزى الأسلحة النارية غير المرخصة وتجار المواد المخدرة والهاربين من أحكام، وجاءت الحملة بإشراف اللواء دكتور حسن محمود، مساعد الوزير مدير الأمن، وذلك فـي إطار سياسة الوزارة الهادفة بضرورة التواجد الأمني وبث الطمأنينة بين المواطنين لاستعادة ثقتهم في جهاز الشرطة، وتأكيداً علي قدرة الأجهزة الأمنية علي فرض هيبة الدولة وسيادة القانون.

وأسفرت جهود الحملة التي ترأسها اللواء عبدالحميد أبوموسى واشترك فيها ضباط إدارات البحث الجنائي والمرور والتموين والمرافق والمسطحات ووحدات مباحث المراكز والأقسام مدعومة بمجموعات قتالية من إدارة قوات الأمن في مجال ضبط الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة عن ضبط بندقية آلية عيار 7.62 × 39 و "3" طلقات من ذات العيارو9 بنادق خرطوش عيار 12 و6 فرد خرطوش عيار 12 محلي الصنع وطلقة من ذات العيارو14 فرد روسي محلى الصنع و10 قطع سلاح أبيض.

واستكملت الحملة أعمالها في مجال ضبط قضايا المواد المخدرة، وتم ضبط "6" فرش من مادة الحشيش المخدر تزن 650 جراما و"4" قطع لجوهر الأفيون المخدر تزن 200 جرام و"199" قرص تامول المخدر وميزان حساس ومقص يدوي وكاتر وسلاح أبيض "مطواة" وهاتف محمول، حيازة كل من المتهم محمد و م ع " " 28 سنة عامل والمتهم "حماده و م ع" 26 سنة عامل ويقيمان مركز ساقلته، وبمواجهة المتهمين اعترفا بحيازتهما للمضبوطات بقصد الاتجار.

وتم ضبط "20" لفافة سلوفانية لمادة الشابو تزن حوالى 16 جراما ومبلغ 1000 جنيه وهاتف محمول حيازة المتهم "رمضان خ ف ع" 47 سنة عاطل - ومقيم مركز سوهاج أثناء قيادته السيارة رقم محددة، وبمواجهة المتهم اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار، وضبط كيس بلاستيك بداخله مادة الشابو المخدر يزن 1 جرام وسلاح أبيض "مطواة" حيازة كل من، المتهم "صدام س ا" 19 سنة عامل – ويقيم قسم جرجا والمتهم "محمد خ ع ق ا" 23 سنة عامل ومقيم مركز جرجا، وبمواجهة المتهمين بما أسفر عنه الضبط اعترفا بحيازتهما للمضبوطات بقصد التعاطي.

وتم ضبط "12 " قضية عدم حمل شهادة صحية وعدم حمل رخصة بائع متجول، وتمكن ضباط وحدة مباحث قسم جرجا من ضبط "18" زجاجة وسكي ومبلغ 450 جنيهاً وهاتف محمول حيازة المتهم قدري ص ش م 29 سنة عامل ومقيم قسم جرجا بقصد الاتجار.

وفى مجال تنفيذ الأحكام تم تنفيذ " 1901 " حكم، وفـي مجال مخالفات المرافق تم ضبط 295 مخالفة متنوعة، وفي مجال ضبط قضايا البيئة والمسطحات تم ضبط " 6 " قضايا بيئة وجـاري الاستمرار فـي القيـام بحملات مماثلـة.