تعرف على جولة محافظ الغربية بمشروعات خدمية في قرى مدينة سمنود.. صور

الغربية مصطفى عادل

تفقد الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية عددا من المشروعات الخدمية بقرى مركز سمنود، للوقوف على مستوى الأداء وما تم إنجازه، بدأت الجولة بتفقد الوحدة الاجتماعية بقرية أبو صيربنا، ثم تفقد الأعمال الإنشائية لمكتب التموين بالقرية، والذى يتكون من دور أرضى ويخدم 20 ألف بطاقة تموينية ويقام على مساحة 207 أمتار.

وكلف المحافظ رئيس مركز ومدينة سمنود بالتنسيق مع مسئولى شركة المياه والكهرباء، بسرعة دخول المرافق حتى يتم الانتهاء من كافة الأعمال ليقوم المكتب بالعمل ويقدم خدماته التموينية للمواطنين فى الموعد المحدد.

ثم تفقد المحافظ الأعمال الجارية بمدرسة هند المنزلاوى التجريبية للغات والتى أقيمت على مساحة 3772 متر بتكلفة قدرها 11 مليون و227 ألف 545 جنيه ومكونة من 28 فصل ، بالإضافة إلى غرف لمعامل العلوم والحاسب الآلى وغرف للمكتبة والطبيب والزائرة الصحية ووجه محافظ الغربية بسرعة الانتهاء من كافة الأعمال لاستقبال الطلبة خلال العام الدراسى القادم .

واستكمل المحافظ جولته التفقدية بزيارة قرية ميت هاشم، حيث تفقد المدرسة المصرية اليابانية بسمنود، للاطمئنان على مدى الاستعداد للعام الدراسى، وهذه المدرسة تعمل منذ العام الدراسى السابق، وأقيمت على مساحة 4208 أمتار بتكلفة إجمالية 15 مليونا و949 ألفا و857 جنيها.

وفى نهاية الجول تفقد المحافظ محطة مياه الشرب القديمة وأصدر تعليماته لرئيس مدينة سمنود بتوفير قطعة أرض يتم تخصيصها لنقل المحطة إليها لزيادة سعتها ورفع كفاءتها.

رافق المحافظ خلال الجولة عزت المحلاوى عضو مجلس النواب ورئيس مدينة سمنود ومديرى مديريات التربية والتعليم والرى والتموين ورئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى ورئيس هيئة الأبنية التعليمية.