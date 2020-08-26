"تضامن الغربية" تنقذ مسنا بلا مأوى تركه أهله في المحلة.. صور

الغربية مصطفى عادل

نجح فريق التدخل السريع بمديرية التضامن الاجتماعى في الغربية، برئاسة الدكتور خالد أبو المجد رئيس فريق التدخل السريع، فى إنقاذ مسن بقرية بشبيش مركز المحلة، بعد العثور عليه فى حالة إعياء شديد ونقله لدار المسنين والعجزة بطنطا.

كان الدكتور خالد ابو المجد رئيس فريق التدخل السريع بمديرية التضامن الاجتماعى قد تلقى بلاغا من المواطن محمد ايمن البسيونى بوجود مواطن يدعى الحسينى فرج يونس أحمد من قرية بشبيش إدارة مركز المحلة الكبرى يعانى من حالة إعياء شديده لعدم وجود أحد معه من أسرته وعلى الفور تم التعامل معه، بتوجيهات أمانى خالد النادرى وكيل وزارة التضامن الاجتماعى.

كما تم الابلاغ عن وجود المواطن بمكان لاتوجد به أى سبل إعاشه وأن ابنه أو أهلة لا يهتمون به نهائى وتم إدخاله المستشفى العام بالمحلة الكبرى وتم نقله للمستشفى لإجراء الفحوصات اللازمة له، وبعد أن تم عمل جميع الفحوصات اللازمه والتأكد من خلوة من كافة الأمراض المعدية وسلبية إصابته بفيروس كورونا، وتم إيداعه لدار المسنين والعجزة بطنطا.