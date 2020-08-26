اليوم السابع
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الأربعاء، 26 أغسطس 2020 04:23 م
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تسرب غاز من ماسورة فرعية فى مدينة نصر ومحافظة القاهرة تعلن السيطرة عليه

الأربعاء، 26 أغسطس 2020 02:55 م
تسرب غاز من ماسورة فرعية فى مدينة نصر ومحافظة القاهرة تعلن السيطرة عليه أعمال إصلاحات تسرب الغاز بمدينة نصر
كتب سيد الخلفاوى

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أعلنت محافظة القاهرة وقوع تسرب غاز من ماسورة فرعية بتقاطع شارعي مكرم عبيد مع مصطفى النحاس بحي شرق مدينة نصر، مشيرة إلى أن الأجهزة المعنية متمثلة في حي شرق مدينة نصر وشركة الغاز تدخلت على الفور وتم إصلاح الكسر .
 
ونفت محافظة القاهرة ما تردد من اندلاع حريق جراء تسرب الغاز مناشدة المواطنين تحرى الدقة قبل تداول اي أخبار.
 
وكانت تمركزت سيارتى إطفاء بمحيط موقع تسرب غاز من ماسورة رئيسية بالحى العاشر فى مدينة نصر، الأسبوع الماضى، تحسبا لنشوب حريق، فيما يقوم عمال شركة الغاز بإجراء إصلاحات بالمكان، بعدما تم غلق المحبس الرئيسى المؤدى للماسورة، حيث تلقت غرفة عمليات الحماية المدنية فى القاهرة، بلاغا بحدوث تسرب من ماسورة غاز بالجزيرة الوسطى لشارع أحمد الزمر بمدينة نصر، وأمر اللواء انتصار منصور مدير الحماية بانتقال سيارات الإطفاء، لتأمين المكان لحين انتهاء عمال شركة الغاز من الإصلاحات.
 
وفى سياق أخر كانت أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة، عن قطع المياه عن 13 منطقة بالمحافظة وهي "منطقة النعام – ألف مسكن – شارع سليم ومتفرعاته – إبراهيم عبد الرازق ومتفرعاته – احمد عصمت ومتفرعاته – الزهراء ومتفرعاته - ش 6 أكتوبر ومتفرعاته – أحمد عرابى ومتفرعاته –ش العشرين ومتفرعاته – ش جسر السويس من ألف مسكن حتى 6 أكتوبر – منطقة عرب الجسر) وضعفها عن مناطق (الشيراتون – الكلية الحربية"، لمدة 8 ساعات وذلك اعتباراً من الساعة التاسعة صباح الخميس الموافق 27-8-2020 وحتى الساعة الخامسة عصر نفس اليوم، نظراً لقيامها بأعمال صيانة بمحطة مياه مسطرد بخط المياه قطر 1500مم.
أعمال إصلاحات تسرب الغاز بمدينة نصر (2)
أعمال إصلاحات تسرب الغاز بمدينة نصر 

 

أعمال إصلاحات تسرب الغاز بمدينة نصر (1)
أعمال إصلاحات تسرب الغاز بمدينة نصر 

 


انقطاع المياه

مياه الشرب

القاهرة محافظة القاهرة

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