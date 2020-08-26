اليوم السابع
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الأربعاء، 26 أغسطس 2020 01:59 م
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تحرير 9 محاضر تموينية خلال حملات على المحال التجارية بسفاجا .. صور

الأربعاء، 26 أغسطس 2020 01:12 م
تحرير 9 محاضر تموينية خلال حملات على المحال التجارية بسفاجا .. صور حملات تموينية بسفاجا
البحر الأحمر - عماد عرفة

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شنت إدارة التموين بمدينة سفاجا بمحافظة البحر الأحمر،بالتعاون مع إدارات الوحدة المحلية لمدينة سفاجا حملة تموينية بقيادة فوزى دنقي ، مدير الإدارة التموينية ، على المحال التجارية المختلفة للتأكد من صلاحية المواد الغذائية والتراخيص اللازمة  .

وأسفرت الحملة المكبرة عن ضبط ، وتحرير 3 محاضر عدم اعلان عن الاسعار و 6 محاضر عدم حمل شهاده صحيه ، أنه تم المرور على المخابز البلديه بالمدينة ، حيث تم التأكد من وفرة الخبز والتزام المخابز بمواصفات الرغيف والوزن طبقا للمواصفات .

من جانبها أكدت هدى المغربي ، رئيس مدينة سفاجا ، على استمرار تكثيف الحملات الرقابية لضبط الأسواق ومراقبة الأسعار ومكافحة الغلاء ، وتوفير جميع السلع وعدم الاحتكار والتصدى لظاهرة عدم الإعلان عن السلع و مكافحة الغش التجاري .

وكانت كلفت هدى المغربي، رئيس مدينة سفاجا، عبدالحميد رضوان، سكرتير المدينة بالتنسيق مع إدارة التموين، للمرور الميدانى على المخابز، للتأكد من عدم التلاعب فى المواصفات التموينية لرغيف الخبز

وأوضحت رئيس مدينة سفاجا فى بيان لها، أن اللجنة بقيادة سكرتير المدينة قامت بالمرور على عدد من المخابز للتأكد من جودة رغيف الخبز، من حيث الشكل والحجم والوزن ونظافة أدوات العجين والتزام العمالة بالمخابز بإرتداء الكمامات والجوانتى وتطهير وتعقيم ارضيات المخابز .

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حملات تموينية بسفاجا 

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حملات تموينية بسفاجا 

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حملات تموينية بسفاجا 

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حملات تموينية بسفاجا 

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حملات تموينية بسفاجا 

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حملات تموينية بسفاجا 

 

 


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