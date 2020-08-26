بورصة قطر حمراء بختام تعاملات جلسة الأربعاء.. وهبوط 31 سهماً

كتب هانى الحوتى

تراجع المؤشر العام لبورصة قطر، بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بنسبة 0.10% خاسراً 10.19 نقطة ليغلق عند مستوى 9898.93 نقطة، وبلغ حجم التداول 218.3 مليون سهم بقيمة 430 مليون ريال عبر تنفيذ 8824 صفقة، وتراجع 31 سهماً، وارتفع 13 سهماً، واستقرت 4 أسهم، وهبطت 6 قطاعات ببورصة دبي على رأسها العقارات بنسبة 0.57%، أعقبه قطاع الصناعات بنسبة 0.41%، تلاه قطاع الاتصالات بنسبة 0.36%، ثم قطاع النقل بنسبة 0.14%، ثم قطاعي البضائع والخدمات الاستهلاكية والتأمين بنسبة 0.15%، 0.05% على التوالي، فيما ارتفع قطاع البنوك والخدمات المالية بنسبة 0.16%.

وكانت شركة صناعات قطر، قد أعلنت عن عقد اجتماع جمعيتها العامة غير العادية إلكترونياً باستخدام تطبيق "Zoom"، وذلك يوم الأحد، الموافق 13 سبتمبر، في تمام الساعة الرابعة والنصف من بعد العصر بتوقيت الدوحة، وامتثالاً للتعليمات الصادرة عن دولة قطر بشأن منع كافة أشكال التجمع، وفي ظل الجهود المبذولة لاحتواء انتشار جائحة كورونا، فقد تقرر عقد اجتماع الجمعية العامة غير العادية إلكترونياً للحصول على موافقة المساهمين على شراء حصة تبلغ نسبتها 25% في شركة قطر للأسمدة الكيماوية (قافكو). بالإضافة إلى ذلك، فقد تم إدراج بنود أخرى على جدول أعمال الاجتماع سيلي بيانها.

وتجدر الإشارة إلى أن صناعات قطر قد نشرت بياناً صحفياً في 23 أغسطس 2020 بشأن مقترح مجلس إدارتها لعقد اجتماع جمعية عامة غير عادية للحصول على موافقة مساهمي الشركة على شراء حصة تبلغ نسبتها 25% في قافكو ومسائل أخرى، وتم التطرق خلاله بالتفصيل إلى جميع الجوانب ذات الصلة ببنود جدول الأعمال.