بوتين: روسيا تعتزم تعزيز التعاون مع الصين لمكافحة كورونا

موسكو أ ش أ

أكد الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، أن بلاده تعتزم تعزيز تعاونها مع الصين وتوسيع نطاقه للتصدى لوباء كوفيد-19.

جاء ذلك خلال خطاب أرسله بوتين للضيوف والمشاركين فى احتفال للتعاون الروسى - الصينى العلمى والتقنى والابتكاري، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء "تاس" الروسية.

وكتب بوتين فى خطابه "إن التفاعل فى مجال التقنيات المتطورة أحد أكثر الاتجاهات الواعدة للعلاقات الروسية - الصينية، من المهم بالنسبة لنا تعاون الوكالات الحكومية المتخصصة والمؤسسات الطبية والبحثية فى البلدين لمحاربة عدوى فيروس كورونا، وقد أسفر تبادل الخبرات المتراكمة فى التشخيص والوقاية والعلاج من هذا المرض الخطير عن نتائج جيدة ومن الضرورى توسيع هذه الممارسة".

وأضاف الرئيس الروسى أن الحلول المبتكرة الإبداعية تحدد من جوانب كثيرة مستقبل الدول، وتحدد ديناميات تنمية الاقتصاد والمجال الاجتماعى والبنية التحتية وتؤثر على نوعية الحياة، وفى خلال الفترة المقبلة من المخطط تنفيذ مشاريع بحثية روسية - صينية وإقامة المعارض والندوات وتبادل الوفود بما فى ذلك بين المؤسسات الأكاديمية والجامعات والمراكز المبتكرة.

وتوقع بوتين أن تكون جميع هذه الفعاليات المخطط لها ناجحة وستسهل المزيد من تعزيز علاقة الشراكة الشاملة والتفاعل الاستراتيجى بين روسيا والصين.

وكان الرئيس الروسى فلاديمير بوتين قد وقع نهاية العام الماضى على توجيه يعلن أن الفترة خلال عامى 2020-2021 ستكون سنوات زيادة التعاون العلمى والتقنى والابتكارى الروسى - الصيني، وأشار التوجيه إلى أنه تم بهدف زيادة تطوير العلاقات الروسية الصينية وتوسيع نطاق الاتصالات الثنائية فى المجالات العلمية والتقنية والابتكارية".