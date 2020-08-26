اليوم السابع
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بدء دخول طلاب الثانوية الدور الثانى للجان استعدادا لامتحان التاريخ والفيزياء

الأربعاء، 26 أغسطس 2020 09:09 ص
بدء دخول طلاب الثانوية الدور الثانى للجان استعدادا لامتحان التاريخ والفيزياء طلاب الثانوية العامة
محمود طه حسين

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بدأ، قبل قليل، طلاب الثانوية العامة دور ثان دخول لجان الامتحانات، استعدادا لامتحان مادتى الفيزياء والتاريخ، حيث التزمت اللجان بإجراءات مواجهة كورونا أثناء دخول الطلاب، من تعقيم وارتداء كمامات وتحقيق التباعد بين الطلاب.

ويؤدى طلاب شعبتي الرياضيات والعلوم، اليوم الأربعاء، الامتحان في مادة الفيزياء، بينما يؤدي طلاب الشعبة الأدبية الامتحان في مادة التاريخ، كما يؤدي طلاب الثانوية العامة (المكفوفين) الامتحان في مادة اللغة الأجنبية الأولي (الورقة الأولى)، ويؤدي طلاب مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا الامتحان في مادة مقاييس المفاهيم (الجيولوجيا) لطلبة شعبة العلوم، ومادة مقاييس المفاهيم (الرياضيات التطبيقية) لطلاب شعبة الرياضيات.

ووصل عدد الطلاب المتقدمين لأداء امتحانات الدور الثانى إلى 110900 طالب وطالبة، وعدد لجان السير إلى (351) لجنة على مستوى الجمهورية، كما يؤدي طلاب مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا (STEM ) وطلاب الثانوية العامة المكفوفين امتحان الدور الثانى.
 
وشدد الدكتور رضا حجازى نائب وزير التربية والتعليم على الالتزام بتعليمات الوزارة والإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية في لجان الامتحانات قبل وأثناء الامتحانات بما يضمن انتظام سير الامتحانات، واتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة بتوفير المناخ الهادئ والآمن للطلاب خلال فترة انعقاد الامتحانات.
 
ووجه حجازى، رؤساء اللجان بتنفيذ آليات التعقيم على الطلاب وجميع المشاركين في أعمال الامتحانات (المنتدبين للجان السير المنتدبين لتقدير الدرجات والعاملين بلجان الإدارة ولجان النظام والمراقبة) للحفاظ على الصحة العامة لجميع المشاركين، وأعداد الطلاب باللجان الفرعية بحد أقصى 14 طالبًا للحفاظ على المسافات الآمنة بين الطلاب أثناء أداء الامتحان، مع حظر اصطحاب التليفون المحمول أو أى وسيلة تساعد على الغش، ومنع التدخين داخل اللجنة سواء من الطالب أو المعلم.


التربية والتعليم

امتحانات الدور الثانى للثانوية

امتحان الفيزياء والتاريخ

اخبار مصر

اخبار مصرية

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