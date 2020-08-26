وأردف البابا، في حديثه الأسبوعي، عبر الانترنت من مكتبة بالقصر الرسولي بدلا من اللقاء العام في ساحة القديس بطرس بسبب الجائحة، "في عالم اليوم، قلة من الأغنياء يملكون أكثر من بقية البشريّة. إنه ظلم يصرخ إلى السماء! في الوقت عينه، هذا النموذج الاقتصادي لا يبالي بالضرر الذي يلحق بالبيت المشترك " .

وحذر البابا "نحن على وشك تخطّي العديد من حدود كوكبنا الرائع، مع عواقب وخيمة لا رجعة فيها:من فقدان التنوع البيولوجي وتغير المناخ إلى ارتفاع مستوى سطح البحر وتدمير الغابات الاستوائية" مؤكدا أن عدم المساواة الاجتماعية والتدهور البيئي يسيران جنبا إلى جنب ولهما الجذور عينها.