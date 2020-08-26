قال البابا فرانسيس بابا الفاتيكان اليوم الأربعاء،إن وباء فيروس كورونا المستجد سلط الضوء على المشكلات الاجتماعية وفاقمها، لا سيما على عدم المساواة، وقال البابا - في عظته الأسبوعية - " تكشف أعراض عدم المساواة هذه عن مرض اجتماعى، إنه فيروس يأتي من اقتصاد مريض. إنه نتيجة النمو الاقتصادي غير العادل الذي يتجاهل القيم الإنسانية الأساسية"، بحسب ما أوردته وكالة أنباء "آكي" الإيطالية.
وأردف البابا، في حديثه الأسبوعي، عبر الانترنت من مكتبة بالقصر الرسولي بدلا من اللقاء العام في ساحة القديس بطرس بسبب الجائحة، "في عالم اليوم، قلة من الأغنياء يملكون أكثر من بقية البشريّة. إنه ظلم يصرخ إلى السماء! في الوقت عينه، هذا النموذج الاقتصادي لا يبالي بالضرر الذي يلحق بالبيت المشترك " .
وحذر البابا "نحن على وشك تخطّي العديد من حدود كوكبنا الرائع، مع عواقب وخيمة لا رجعة فيها:من فقدان التنوع البيولوجي وتغير المناخ إلى ارتفاع مستوى سطح البحر وتدمير الغابات الاستوائية" مؤكدا أن عدم المساواة الاجتماعية والتدهور البيئي يسيران جنبا إلى جنب ولهما الجذور عينها.
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