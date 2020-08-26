اليوم السابع
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انخفاض الإمدادات النفطية العالمية الربع الثانى 2020 بنحو 8.1 مليون برميل يوميا

الأربعاء، 26 أغسطس 2020 02:00 ص
انخفاض الإمدادات النفطية العالمية الربع الثانى 2020 بنحو 8.1 مليون برميل يوميا نفط
كتبت - مروة الغول

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انخفض إجمالى الإمدادات النفطية العالمية "نفط خام وسوائل الغاز الطبيعي" خلال الربع الثانى من عام 2020 بشكل قياسى بلغ نحو 8.1 مليون برميل يوميا، أى بنسبة 8.1٪مقارنة بالربع السابق ليصل إلى 91.8 مليون برميل يوميا.

 

وذكرت دراسة لمنظمة الدول العربية المصدرة للنفط تحت عنوان " انعكاسات جائحة كورونا على الأوضاع البترولية العالمية"، أنه على مستوى المجموعات إنخفضت الإمدادات النفطية "نفط خام وسوائل الغاز الطبيعى لدول أوبك خلال الربع الثانى من عام 2020 بنحو 2.7مليون برميل يوميا، أى بنسبة 8.1٪مقارنة بالربع السابق، لتصل إلى 30.8مليون برميل يوميا.

 

وأشارت الدراسة، إلى انخفاض إجمالى الإمدادات النفطية لمجموعه الدول المنتجة من خارج منظمة أوبك خلال الربع الثانى من عام 2020 بنحو.5.4مليون برميل يوميا أى بنسبة 8.2%مقارنة بالربع السابق، ليصل إلى 61مليون برميل يوميا.

 
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النفط

الإمدادات العالمية

النفط الخام

سوائل الغاز الطبيعي

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