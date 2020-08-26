ومن المتوقع أن تشارك كتيبة هندية قوامها حوالي 200 ضابط وجندي في "تدريب مركز القيادة الاستراتيجي" في (القوقاز 2020) في منطقة أستراخان جنوب روسيا في الفترة من 15 إلى 26 سبتمبر.

ومع انخراط الجنود الهنود والصينيين في مواجهة عسكرية شرق لاداخ منذ أوائل مايو الماضي، والتي أدت إلى مناوشات دامية أسفرت عن سقوط ضحايا من الجانبين في وادي جالوان 15 يونيو الماضي، أثارت مشاركة الهند في التدريبات العسكرية بعض الدهشة.

