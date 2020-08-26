النيابة تحبس "أب اغتصب ابنته" 4 أيام على ذمة التحقيق في المنوفية

المنوفية - محمد فتحى

قررت نيابة منوف في محافظة المنوفية، برئاسة المستشار محمد أبو خضرة رئيس النيابة، وتحت إشراف المستشار محمد البواب المحامى العام لنيابات المنوفية، والمستشار السيد البحيرى رئيس النيابة الكلية، حبس أب اغتصب نجلته الطفلة لمدة 3 سنوات فى مدينة سرس الليان بمحافظة المنوفية، أربعة أيام على ذمة التحقيقات.

وتمكنت مديرية أمن المنوفية، من القبض على أب اغتصب ابنته الطفلة لمدة 3 سنوات فى مدينة سرس الليان، وتم تحرير محضرا بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.

تلقى اللواء أحمد فاروق القرن مدير أمن المنوفية، إخطارا من العميد عبد الله جلال مدير المباحث الجنائية، يفيد القبض على أب اغتصب نجلته الطفلة لمدة 3 سنوات فى مدينة سرس الليان، واعترف الأب بارتكاب الواقعة فى التحقيقات، خاصة مع تعرض الابنه للإيذاء نتيجة الاعتداء الجنسى عليها، وتعد الطفلة من مواليد عام 2005 ومقيمه بمدينة سرس الليان .

وباشرت نيابة منوف بمحافظة المنوفية ، برئاسة المستشار محمد أبو خضرة رئيس النيابة ،وتحت إشراف المستشار محمد البواب المحامى العام لنيابات المنوفية، تحقيقاتها فى واقعة أغتصاب أب لابنته الطفلة والبالغ عمرها 15 سنة، لمدة 3 سنوات من الدبر فى مدينة سرس الليان بالمحافظة بعد ضبط الأب .