الموبايل القاتل.. مصرع طفل برازيلى بصدمة كهربائية والسبب هاتف محمول

كتبت فاطمة شوقى

توفي طفل يبلغ من العمر 11 عامًا بعد إصابته بصدمة كهربائية أثناء استخدام هاتف محمول، كان يقوم بشحنه في منزله في مدينة سانتاريم البرازيلية.

وأشارت صحيفة "لا ناثيون" الارجنتينية إلى أن الحادث وقع فى حى مارارو ، عندما كان ماثيوس ماسيدو كامبوس يلعب بهاتف محمول محاطًا بأربعة من أبناء عمامه، في ذلك اليوم كانت هناك أمطار متواصلة واستمرت 12 ساعة في المنطقة، وحدثت عواصف كهربائية أثناء الليل.

وقالت جدة الصبي المتوفى "كانوا يلعبون بهواتفهم المحمولة، كان كل شيء سريعًا للغاية، كان هناك ماس كهربائي ، أعتقد أنهم كانوا يستخدمون محولًا لشحن الهواتف في نفس المقبس "الفيشة"، لكن فقط هو الذي حصل على التفريغ".

بمجرد حدوث ذلك الحادث ، اتصلت العائلة بخدمة الطوارئ ، على الرغم من أنهم قرروا بعد ذلك نقل ماثيوس إلى المستشفى بوسائلهم الخاصة، و كان الطفل عانى بالفعل من سكته قلبية تنفسية، وأجروا له مناورات انعاش ونبض لقلبه ،ولكن عندما وصلوا الى المستشفى توقف قلبة مرة آخرى وأكد الأطباء وفاته.