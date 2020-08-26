اليوم السابع
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المنتدى الاقتصادى العالمى يعلن تأجيل مؤتمره السنوى فى دافوس إلى صيف 2021

الأربعاء، 26 أغسطس 2020 06:49 م
المنتدى الاقتصادى العالمى يعلن تأجيل مؤتمره السنوى فى دافوس إلى صيف 2021 المنتدى الاقتصادى العالمى فى دافوس - أرشيفية
أ.ش.أ

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أعلن المنتدى الاقتصادى العالمى والمعروف بمنتدى "دافوس"، عن تأجيل مؤتمره السنوي الذي يعقد في شهر يناير من كل بالمنتجع السويسري إلى أوائل الصيف المقبل 2021، موضحا أن الخبراء نصحوا بأنه لا يمكن عقد المؤتمر ف يناير بأمان بسبب جائحة كورونا.

وأكد المنتدى الاقتصادي العالمي - في بيان صدر بمقره في جنيف اليوم الأربعاء - أن قرار التءجيل لم يتم اتخاذه بسهولة، خاصة وأن الحاجة إلى اجتماع لقادة العالم من أجل تصميم مسار لتعاف مشترك بعد الآثار التي خلفها وباء كورونا، وكذلك إعادة الانطلاق في حقبة مابعد كورونا، هو أمر ملح للغاية.

وأشار المنتدى إلى أنه سيتم عقد ماسيعرف (بحوارات دافوس)، وذلك في 25 يناير الموعد الذي كان ينعقد فيه المؤتمر، ولكن سيكون الحدث رفيع المستوى رقميا حيث سيتبادل كبار القادة العالميين وجهات نظرهم حول حالة العالم في 2021.


تاجيل دافوس

منتدى اقتصادى

المنتدى الاقتصادى العالمى

مؤتمر دافوس

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