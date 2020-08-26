المفوضية الأوروبية تدرس إقالة مفوضها التجارى بأيرلندا لمخالفته قواعد كورونا

كتبت: هناء أبو العز

قالت المفوضية الأوروبية، إنها تدرس بالتفصيل التقرير المقدم لها ضد المفوض المكلف بشؤون التجارة فيل هوجن، حول مزاعم مخالفته لقواعد المرور والإجراءات الاحترازية لمواجهة كورونا فى بلاده "إيرلندا".

وأكدت المتحدثة باسم المفوضية دانا سبينانت، إن رئيسة الجهاز التنفيذى الأوروبى تتابع الوضع عن كثب، إذ طلبت تفاصيل إضافية من المفوض هوجن، مشيرة إلى أنه من المهم أن تتم دراسة الأمر بدقة وتفصيل قبل إطلاق الأحكام.

كان المفوض المكلف بشؤون التجارة "فيل هوجن" قد شارك في عشاء احتفالي ضم 82 شخصاً، فى حين أن الحد الأقصى المسموح به للتجمعات في بلاده لا يتجاوز العشرة أشخاص، كما ضبط قبل ذلك بأيام وهو يستعمل هاتفه المحمول أثناء القيادة والتنقل بين مناطق ايرلندية خاضعة لضوابط شديدة بسبب تفشي الوباء.

المتحدثة باسم المفوضية قالت: تنتهى مهمة أى مفوض أوروبى عندما يقرر الاستقالة، أو عندما يطلب منه رئيس أو رئيسة المفوضية ذلك، رافضة التكهن بالسيناريوهات القادمة.

واعتذر هوجن رسمياً عن تصرفاته عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر"، الأمر الذى رأه البعض غير كاف، بينما طلب رئيس وزراء ايرلندا ونائبه، منه التخلى عن منصبه، وذلك بعد أن أثار حضوره المأدبة التى أقامتها جمعية الجولف فى البرلمان غضب الجماهير، وأدى إلى استقالة ساسة آخرين.