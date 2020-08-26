كتب محمد عبد العظيم

أعلنت وزارة الصحة فى الكويت، اليوم الأربعاء عن تسجيل 698 اصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، مما يرفع العدد الإجمالى للاصابات إلى 82271.

وأوضحت "الصحة الكويتية" وفق بيانها اليومى حول مستجدات الوباء، انه تم تسجيل حالتى وفاة ليصل مجموع الوفيات بالفيروس إلى 521 حالة، وفيما تم إجراء 4364 مسحة جديدة للفيروس خلال آخر 24 ساعة.

وكان وزير الصحة الكويتي الشيخ الدكتور باسل الصباح، قد اعلن منذ قليل، عن شفاء 504 حالات من فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك عدد الحالات التي تعافت وتماثلت للشفاء في البلاد إلى 73 ألفًا و906 حالات.