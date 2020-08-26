الكنيسة الكاثوليكية تكرم طلاب الثانوية العامة والدبلومات السبت المقبل

وجهت الكنيسة الكاثوليكية، دعوة لتكريم طلاب الثانوية العامة والدبلومات، السبت المقبل، بكنيسة السجود فى أحمد حلمى.

وقالت الكنيسة الكاثوليكية، تحت رعاية الأنبا إبراهيم إسحق بطريرك الأقباط الكاثوليك، تدعوكم لجنة الشباب الإيبارشي بالبطريركية لحفلة تكريم الطلاب من الثانوية العامة والدبلومات بحضور الأبنا باخوم النائب البطبريركي لشئون الإيبارشية البطريركية يوم السبت المقبل، بكنيسة السجود فى أحمد حلمى.

وقد كرم الأنبا باخوم النائب البطريركي لشئون الإيبارشية البطريركية الكاثوليكية، أبناء كنائس منطقة الدلتا، خريجي المرحلة الثانوية، وذلك بكنيسة السيدة العذراء للأقباط الكاثوليك بقويسنا.

وبدأ الاحتفال الذى تم تنظيمه الخميس الماضى، بصلاة القداس الإلهي التي ترأسها نيافته بمشاركة، الأب برنابا فانوس راعي الكنيسة، والأب فرنسيس وحيد راعي كنيسة العذراء الحبل بلا دنس بالإسكندرية، ومسئول لجنة الشباب بالإيبارشية البطريركية، بالإضافة إلى الشباب والشابات المحتفي بهم؛ وعقب الصلاة، كرم نيافته خريجي المرحلة الثانوية، كما تم التقاط الصور التذكارية .

وكان الأنبا باخوم النائب البطريركى لشئون الإيبارشية البطريركية الكاثوليكية، قد التقى مع أمناء الخدمة بكنيسة العائلة المقدسة للأقباط الكاثوليك بالزيتون، بمشاركة الأب الدكتور القمص أغسطينوس موريس راعى الكنيسة، وبحضور أمناء وخدام كل الأنشطة الرعوية بالكنيسة.