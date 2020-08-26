الفريق أسامة ربيع يكشف خطة تطوير قناة السويس وسبب تحقيق طفرة فى الإيرادات

الإسماعيلية - السيد فلاح

قال الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، إن قناة السويس الجديدة حققت طفرة فى الإيرادات الإجمالية للقناة التى قفزت بواقع 1.3 مليار دولار خلال السنوات الخمس الأخيرة، وأضاف فى تصريحات خاصة لـ "اليوم السابع"، أن إجمالي السفن العابرة، سجل ارتفاعًا بقيمة 3.7%، بواقع 90 ألف سفينة خلال الأعوام الخمسة الماضية (2015-2020)، مقارنة بـ68.6 ألف سفينة خلال الأعوام 210-2015.

وتابع "ربيع"، أن كمية الحملات العابرة على متن السفن ارتفعت هى الأخرى بنسبة 16.9%، من 4.6 مليار طن إلى 505 مليار طن خلال فترة المقارنة نفسها، أما بالنسبة للإيرادات، فأشار إلى أنها ارتفعت بنسبة 4.7%، محققة 27.2 مليار دولار خلال الأعوام الخمسة الأخيرة مقارنة بـ25.9 مليار دولار خلال السنوات الخمسة السابقة لها.

وأكد رئيس هيئة قناة السويس، أن هذه المقارنات تشير إلى الفترة التى سبقت افتتاح قناة السويس الجديدة والفترة التي تلت التشغيل، وما حققته من قفزة في الأداء والتشغيل والإيرادات.

أما عن تطوير المجري الملاحي، فقال رئيس هيئة قناة السويس إن الخطة التي تعكف الهيئة على تنفيذها، ترتكز على 4 محاور رئيسية، أولها تحديث محطات الإرشاد وجراجات الطوارئ وإنشاء جراجات للسفن بالمجرى الملاحي، حيث تم إنشاء 6 جراجات حتى الآن، منهم 5 جراجات في قناة السويس الرئيسية، وجراج في القناة الجديدة، ومن المقرر أن يصلوا قريبًا إلي 10 جراجات، وثانيها تطوير الأسطول البحري وتطوير المدخلين الشمالي والجنوبي ومراكز الحركة بطول مجرى القناة، والثالث تعميق التفريعة الغربية للقناة.

وأوضح "ربيع"، أن المحور الرابع يتمثل في دعم الهيئة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة في الإطار الاستراتيجي للقناة، ومنها تصنيع 100 مركب صيد، لتوفير فرص عمل للشباب.

وأكد الفريق ربيع أن الهيئة مستمرة في عمليات التكرير، بالإضافة إلى تنفيذ خطة للوصول بعدد جراجات للسفن إلى 10 جراجات قريبا، والتي يتواجد منها حاليًا 6 جراحات منهم 5 في القناة القديمة وجراج في القناة الجديدة.

وتحدث رئيس هيئة قناة السويس، عن حدوث طفرة بنوعية السفن العابرة للقناة، من خلال أكبر سفينة حاويات في العالم، وذلك بحمولة حوالي 240 ألف طن و24 ألف حاوية، لافتا إلى أن القناة ستستقبل 6 حاويات عملاقة أخرى.