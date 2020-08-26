العراق يسجل 72 حالة وفاة و3837 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أكدت وزارة الصحة فى العراق، أنه تم فحص 20359 نموذج في كافة المختبرات المختصة في العراق لهذا اليوم؛ وبذلك يكون المجموع الكلي للنماذج المفحوصة منذ بداية تسجيل المرض في العراق 1502546.