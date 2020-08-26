العراق يسجل 72 حالة وفاة و3837 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أكدت وزارة الصحة فى العراق، أنه تم فحص 20359 نموذج في كافة المختبرات المختصة في العراق لهذا اليوم؛ وبذلك يكون المجموع الكلي للنماذج المفحوصة منذ بداية تسجيل المرض في العراق 1502546.
وسجلت وزارة الصحة هذا اليوم 3454 حالة شفاء في العراق، ووصل عدد الإصابات الجديدة 3837 حالة، الوفيات 72 حالة، وذلك وفق البيان اليومى للوزارة حول مستجدات الوباء فى العراق.
وأوضحت "الصحة العراقية"، أن مجموع حالات الشفاء 157215 "نسبة الشفاء 72.9 %"، وإجمالى الاصابات 215784، وأن الحالات الكلية تحت العلاج : 51901 بينهم داخل العناية المركزة 595 حالة، وأن مجموع الوفيات بالعراق 6668 حالة.
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