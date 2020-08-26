الصين تمنح الأونروا مستلزمات طبية لحماية لاجئى فلسطين من كورونا

كتبت - هند المغربي

قدمت حكومة جمهورية الصين الشعبية تبرعا عبارة عن معدات حماية شخصية تشمل كمامات جراحية وكمامات وجه وقائية وقفازات جراحية معقمة وواقيات طبية للعيون وأثواب طبية واقية ودروع للوجه وذلك لمساعدة لاجئي فلسطين فى الوقاية من كورونا، من خلال وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (الأونروا).

ولفتت الوكالة في بيانها، إلى أن هذا التبرع سيمكن الأونروا من توفير حماية أفضل للاجئي فلسطين من فيروس كوفيد-19 في قطاع غزة والضفة الغربية والأردن ولبنان وسورية من خلال معدات السلامة المتوافقة مع المعايير الصناعية.

وأضافت أنه تم توفير هذا التبرع من قبل الوكالة الصينية للتعاون الإنمائي الدولي، وهو يدعم بشكل مباشر جهود الوكالة لتلبية الاحتياجات الصحية المتزايدة للاجئي فلسطين بسبب جائحة كوفيد-19 مثلما يضمن الاستمرارية الآمنة لخدمات الأونروا الصحية لأكثر من 5,6 مليون لاجئ من فلسطين الذين أصبحوا أكثر عرضة للمخاطر بسبب الجائحة والنزاع.

قال المفوض العام للأونروا فيليب لازاريني: “إن هذا التبرع من جمهورية الصين الشعبية يوفر طبقة أساسية من الحماية للاجئي فلسطين الذين يكافحون انتشار هذه الجائحة في ظل المصاعب المتزايدة في جميع أنحاء المنطقة".

وأوضح السفير جو وي رئيس مكتب جمهورية الصين الشعبية لدى دولة فلسطين أن "الصين ستواصل دعمها الثابت لقضية فلسطين العادلة، وستقوم بدعم عمل الأونروا. وتدعو الصين المجتمع الدولي لتقديم المزيد من الدعم والمساعدة للاجئي فلسطين من خلال الأونروا".

وبالإضافة إلى التبرع العيني هذا، تعهدت الصين بالفعل بتقديم تبرع بمبلغ مليون دولار لدعم عملية تقديم المعونة الغذائية الطارئة لما يقارب من مليون لاجئ من فلسطين يعانون من فقر مدقع ومطلق في غزة.