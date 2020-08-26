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الصحة تكشف موعد الوصول لـ"صفر إصابات" فى الحالات شديدة الإصابة بكورونا

الأربعاء، 26 أغسطس 2020 06:30 ص
الصحة تكشف موعد الوصول لـ"صفر إصابات" فى الحالات شديدة الإصابة بكورونا وزارة الصحة والسكان
كتب وليد عبد السلام

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أكد الدكتور حسام حسنى رئيس اللجنة العلمية لمواجهة فيروس كورونا بوزارة الصحة والسكان، أنه من المتوقع الوصول لصفر إصابات في الحالات الشديدة منتصف شهر سبتمبر المقبل، وأضاف فى تصريح لـ"اليوم السابع"، أن انخفاض أعداد المصابين بفيروس كورونا كان متوقعا، مؤكدا أن بروتوكول مصر فى علاج كورونا من أقوى البروتوكولات على مستوى العالم، مضيفا أن مصر نجحت فى السيطرة على كورونا بوعى المواطنين والالتزام بالإجراءات الاحترازية.

وتابع، أن وعى المواطن والرعاية الطبية المتميزة ساهم فى تقليل الإصابات، مؤكدا أن ريمديسيفير دواء وليس لقاحا وأثبت نجاحة فى حالات شديدة مصابة بكورونا، مشيرا إلى أن مصر الدولة الوحيدة التى أجرت انتخابات وامتحانات بنجاح فى ظل كورونا. 
 
وأوضح، أن الكمامة هى الحل الأمن للوقاية من كورونا، مؤكدا أن وزارة الصحة لم تغلق أى مستشفى للعزل وتعمل بكامل قوتها، ولدينا استعداد كامل لاستقبال أى إصابات، ونتابع جميع اللقاحات التى تم إنتاجها لمواجهة كورونا على مستوى العالم، ومصر لديها 6 لقاحات فى مراحل التجارب.
 
وأشار إلى أن العالم يخشى من احتمالية موجة ثانية، والهدف الأساسى من وزارة الصحة توعية الأطباء للتفرقة بين فيروسات الإنفلونزا وكورونا، ونسبة الحالات الموجودة على أجهزة التنفس 5%، والقيادة السياسية كان لديها وعى كبير لمواجهة كورونا.

الصحة

اللجنة العلمية لكورونا

كورونا

الحالات الشديدة

اصابت كورونا

اليوم السابع بلس

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