الصحة الإسبانية: تسجيل نحو 3600 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أ.ش.أ

أعلنت وزارة الصحة الإسبانية، تسجيل نحو 3600 إصابة بفيروس كورونا، بينما تواجه البلاد ذروة جديدة للتفشي.

وأفادت وزارة الصحة الإسبانية - في إحصائية يومية وفقا لقناة "روسيا اليوم" الفضائية اليوم /الأربعاء/ - بارتفاع عدد الإصابات المسجلة في البلاد بفيروس كورونا المستجد خلال اليوم الماضي بواقع 3594 حالة ليصل المجموع العام إلى 419849 إصابة.

وتشهد إسبانيا خلال الأسبوعين الماضيين ارتفاعا كبيرا للإصابات اليومية بفيروس كورونا المستجد، التي تجاوزت مؤخرا مستوى 8000.

وأضافت الوزارة، أن عدد الوفيات بالفيروس خلال الساعات الـ24 الماضية بلغ 7 حالات، ووصلت الحصيلة العامة لضحايا الجائحة في إسبانيا حتى الآن إلى مستوى 28971.

وسبق أن واجهت إسبانيا ارتفاعات حادة جديدة في الإصابات بفيروس كورونا المستجد، بعد أن ألغت السلطات نظام العزل الصحي العام الذي استمر 3 أشهر، إلا أن وتيرة زيادة الوفيات كانت أقل بكثير مما بلغته في فترة ذروة التفشي أواخر مارس.