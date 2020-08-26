اليوم السابع
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الشرطة الأمريكية تعلن سقوط قتيلين خلال الاحتجاجات فى مدينة كينوشا

الأربعاء، 26 أغسطس 2020 12:14 م
الشرطة الأمريكية تعلن سقوط قتيلين خلال الاحتجاجات فى مدينة كينوشا الشرطة الأمريكية
كتب ـ محمد عبد العظيم

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أعلنت الشرطة الأمريكية، اليوم الأربعاء، عن سقوط قتيلين خلال الاحتجاجات في مدينة كينوشا بولاية ويسكونسن، وذلك وفق خبر عاجل لشبكة "سكاى نيوز". 

وذكرت صحيفة "نيويورك تايمز"، نقلا عن مصادر في الشرطة، أن ثلاثة أشخاص أصيبوا، وتوفي أحدهم، بعدما اندلعت اشتباكات مسلحة فى شوارع مدينة كينوشا بولاية ويسكونسن، صباح اليوم الأربعاء، في ثالث يوم من الاحتجاجات هناك التي اندلعت بعد إطلاق الشرطة النار على رجل من ذوي البشرة السمراء.

وأظهر مقطع مصور نشر على مواقع التواصل الاجتماعى اشتباكا بين مدنيين، وفيه عدة أشخاص يهاجمون مسلحا طُرح أرضا على ما يبدو، وظهر المسلح فى المقطع وهو يطلق النار على من يهرولون نحوه وسقط أحدهم أرضا.

 

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