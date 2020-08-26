وكان المتحدث باسم الحكومة الفرنسية جابرييل أتال قد أعلن في وقت سابق أنه جرى نشر 130 ضابطا من شرطة مكافحة الشغب بالقرب من مدينة مارسيليا جنوب شرقي البلاد، للمساعدة في تنفيذ قواعد ارتداء الكمامات بعد أن شهدت فرنسا قفزة كبيرة في عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد منذ مايو الماضي .

يشار إلى أن فرنسا سجلت أكثر من 3 آلاف و300 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد يوم /السبت/ الماضي (وهي أعلى حصيلة منذ أن بدأت البلاد تخفيف قيود الإغلاق في منتصف مايو الماضي) عقبها تسجيل أكثر من 3 آلاف إصابة جديدة أمس /الأحد/ ، وذلك وفقا لبيانات وزارة الصحة الفرنسية.. وفقد أكثر من 30 ألفا و400 شخص أرواحهم من جراء الإصابة بالفيروس في فرنسا منذ بداية تفشي الوباء .

