السجن 30 سنة لصياد بالكونغو متورط في قتل أكثر من 500 فيل منذ 12 عاما

كتبت - هند المغربي

قضت إحدى محاكم جمهورية الكونغو الديمقراطية، بسجن صياد معروف بارتكاب جرائم ضد الحياة البرية والإتجار في العاج لمدة 30 عاما، وذلك لمحاولة قتل حراس حدائق وتهريب أنياب الفيلة، في أول إدانة من قبل محكمة جنائية في ذلك البلد الذي يعج بتجار ومهربي الحيوانات البرية، وفقا لوسائل إعلام محلية.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن بيان لجمعية الحفاظ على الحياة البرية، قالت فيه إن الصياد، وهو مواطن كونغولي معروف باسم (جيفانو)، ترأس فريقاً ربما قتل ما يصل إلى 500 من الأفيال في حديقة نوابالي نودكي الوطنية منذ عام 2008 .

يذكر أن جرائم البيئة كانت تنظر أمام المحاكم المدنية فيما مضى، وكانت أقصى عقوبة لها هي السجن لمدة خمس سنوات.

وجاء الحكم بعد أكثر من ثلاث سنوات من العمل الجاد من قبل وحدة جرائم الحياة البرية في الحديقة الوطنية في نوابالي نودكي وقسم مكافحة الصيد غير المشروع، وكذلك المحاولات المتكررة لاعتقال جيفانو، بحسب جمعية الحفاظ على الحياة البرية.

ووفق صحيفة الاندبندت أُدين موبانزا موبيمبو جيرارد ، المعروف باسم Guyvanho بتهمة الاتجار بالعاج ومحاولة قتل حراس الحديقة وقاد حملات متعدد من الصيد الجائر تسببت في نفوق مئات الحيوانات وتعد القضية علامة فارقة في الكفاح من أجل محاسبة مجرمي الحياة البرية فهى أول إدانة جنائية لمهرب للحياة البرية في البلاد.

وقالت إيما ستوكس ، مسؤولة بإحدى مؤسسات الحفاظ على الحياة البرية ، إن الحكم "يرسل رسالة قوية للغاية مفادها أنه لن يتم التسامح مع جرائم الحياة البرية وستتم مقاضاتها على أعلى المستويات".

ولفتت إن تهم محاولة القتل الموجهة إلى جيرارد كانت مرتبطة بحادث عام 2019 عندما أطلقت مجموعة الصيادين التابعة له النار على أفراد دورية حراس في حديقة نوابالي ندوكي الوطنية وأصابوها.

حيث تغطي الحديقة 4000 كيلومتر مربع (1540 ميل مربع) في شمال البلاد، كانت غاباتها المطيرة الكثيفة في الأراضي المنخفضة ملجأً لأفيال الغابات النادرة في المنطقة ، والتي تم التأكيد فقط على أنها من الأنواع المنفصلة عن فيل السافانا الأفريقي الأكبر في عام 2010.

حتى عام 1980 ، كان هناك أكثر من مليون فيل في أفريقيا ؛ يبلغ عددهم الآن ما يزيد قليلاً عن 300 الف وهم معرضون لخطر القضاء عليهم من جميع الجيوب باستثناء المناطق الأكثر حماية

بالإضافة إلى الطلب على العاج - معظمه من الصين - يُلاحظ الاضطهاد بشكل متزايد في المناطق التي تتلامس فيها الأفيال مع السكان والمستوطنات البشرية المتزايدة.

في وقت سابق من هذا العام ، تم الإعلان عن قيام بوتسوانا بالمزاد العلني لتراخيص صيد ما مجموعه 70 فيلًا في سبع مقاطعات ، وهو أول صيد من هذا القبيل منذ أن رفع رئيس البلاد ، موكجويتسي ماسيسي ، حظرًا لمدة خمس سنوات على صيد الطرائد الكبيرة في مايو 2019.