التعليم العالى تمد تسجيل رغبات تنسيق المرحلة الأولى حتى مساء غد الخميس

كتب محمد صبحى

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمى، أنه تقرر مد فترة تسجيل الرغبات لطلاب المرحلة الأولى الحاصلين على شهادة الثانوية العامة المصرية حتى الساعة السابعة مساءً غد الخميس الموافق 27/8/2020.

ويأتى ذلك فى إطار حرص الوزارة على مصلحة أبنائنا الطلاب الذين لم يتقدموا لتسجيل رغباتهم من خلال موقع التنسيق الإلكترونى، بالإضافة إلى إتاحة الفرصة لأبنائنا الطلاب الذين حصلوا علي زيادة درجات نتيجة التظلمات التي تقدموا بها لإعادة تصحيح بعض المواد لتسجيل رغباتهم، ولمنح باقي الطلاب إمكانية تعديل رغباتهم حتى الموعد المحدد لغلق الموقع لإتمام عملية المراجعة والتوزيع ومن ثم إعلان النتائج.

وأهابت الوزارة بالطلاب الذين لم يتقدموا لتسجيل رغباتهم من خلال موقع التنسيق الإلكترونى أو الطلاب الراغبين في تعديل رغباتهم، بالالتزام بالموعد المحدد.