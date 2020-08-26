اليوم السابع
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إيطاليا تسجل 1367 إصابة جديدة بفيروس كورونا

الأربعاء، 26 أغسطس 2020 08:42 م
إيطاليا تسجل 1367 إصابة جديدة بفيروس كورونا ايطاليا
كتب أحمد عرفة

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أعلنت وزارة الصحة الإيطالية تسجيل 1367 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد فى الـ24 ساعة الأخيرة، ما يمثل أعلى حصيلة يومية للإصابات بالجائحة منذ شهر مايو المنصرم.

 

ووفقا لموقع روسيا اليوم لفتت وزارة الصحة الإيطالية إلى تسجيل 13 وفاة بالفيروس في الـ24 ساعة الأخيرة وكانت حصيلة الإصابات اليومية بإيطاليا تجاوزت حاجز الألف، مرة أخرى في 22 أغسطس الجاري، قبل أن تسجل 1210 حالات في اليوم التالي.

 

وارتفعت حصيلة الإصابات بالفيروس في عموم البلاد منذ بدء تفشي الوباء إلى 262540 حالة.

 

 

 


إيطاليا

كورونا

ازمه كورونا

فيروس كورونا

كوفيد 19

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