إيطاليا تسجل 1367 إصابة جديدة بفيروس كورونا

كتب أحمد عرفة

أعلنت وزارة الصحة الإيطالية تسجيل 1367 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد فى الـ24 ساعة الأخيرة، ما يمثل أعلى حصيلة يومية للإصابات بالجائحة منذ شهر مايو المنصرم.

ووفقا لموقع روسيا اليوم لفتت وزارة الصحة الإيطالية إلى تسجيل 13 وفاة بالفيروس في الـ24 ساعة الأخيرة وكانت حصيلة الإصابات اليومية بإيطاليا تجاوزت حاجز الألف، مرة أخرى في 22 أغسطس الجاري، قبل أن تسجل 1210 حالات في اليوم التالي.

وارتفعت حصيلة الإصابات بالفيروس في عموم البلاد منذ بدء تفشي الوباء إلى 262540 حالة.