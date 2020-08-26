وقرر رئيس وزراء السودان تعيين الدكتور أسامة أحمد عبدالرحيم، وكيلاً لوزارة الصحة وتكليفه بمهام الوزير إلى حين تعيين وزير للصحة.
ووجه القرار وزارات شئون مجلس الوزراء، والمالية والتخطيط الاقتصادي، والصحة، والعمل والتنمية الاجتماعية، والجهات المعنية الأخرى، باتخاذ إجراءات تنفيذ القرار.