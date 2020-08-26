الخرطوم (أ ش أ)

أصدر رئيس مجلس الوزراء السوداني الدكتور عبد الله حمدوك، قرارًا اليوم الأربعاء، بإنهاء تكليف الدكتورة سارة عبدالعظيم حسين بمهام الوزير المكلف لوزارة الصحة، وقبول استقالتها من وظيفة وكيل وزارة الصحة.