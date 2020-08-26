أوقاف مطروح تجهز 430 مسجدا كبيرا لاستقبال المصلين لإقامة صلاة الجمعة.. صور

مطروح ـ حسن مشالى

قال الشيخ حسن عبد البصير وكيل وزارة الأوقاف بمطروح أن مديرية الأوقاف بالمحافظة استعدت بـ430 مسجدا كبيرا بنطاق المحافظة لاستقبال المصلين لإقامة شعيرة الجمعة مع الالتزام بكافة الضوابط الاحترازية والوقائية للحد من إانتشار فيروس كورونا.

وأشار إلى أن مديرية الأوقاف قامت بحملة واسعة لتعقيم المساجد وتطهيرها ووضع علامات التباعد استعدادا لاستقبال المصلين وإقامة الصلاة بالمساجد الكبري الجمعة القادمة، مع الالتزام بكافة تعليمات وزارة الأوقاف بألا تتجاوز مدة خطبة الجمعة عن 10 دقائق وعدم فتح دورات المياه، أو دور المناسبات، أو زيارة الأضرحة، وعدم السماح بأي مناسبات اجتماعية من أفراح أو عزاء أو نحوه، وكذلك عدم السماح بصلاة الجنائز بالمسجد.

وأكد وكيل وزارة الأوقاف على أئمة المساجد بالتنبيه على المصلين بالالتزام بالتعليمات ولبس الكمامة، وإحضار المصلاة الشخصية، والالتزام بالتباعد الاجتماعي.

وناشد محافظ مطروح جميع المواطنين بالمحافظة بالالتزام بكافة الاجراءات الوقائية والاحترازية حفاظا على صحتهم وسلامتهم.

وذلك فى إطار توجيهات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح بشأن تفعيل قرارات مجلس الوزراء بعودة إقامة شعيرة الجمعة بالمساجد الكبرى ابتداءا من بعد غد الجمعة مع اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية للحد من إنشار فيروس كورونا .